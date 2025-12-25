„Kto przy zdrowych zmysłach dałby na to zielone światło?” – gracze krytykują nową reklamę w Minecrafcie

Uderza w tych, którzy grają w grę solo.

Minecraft od lat uchodzi za jedną z najbardziej otwartych i przyjaznych gier na rynku. Tytuł Mojangu pozwala bawić się zarówno w pojedynkę, jak i w grupie, a jedynym realnym ograniczeniem pozostaje wyobraźnia gracza. Tym większe kontrowersje wzbudziła niedawna reklama promująca usługę Minecraft Realms Plus, która – zdaniem wielu fanów – przekracza granicę dobrego smaku. Ta reklama nie spodobała się graczom Minecrafta Na problem zwrócił uwagę użytkownik Reddita o nicku Cautious-Surround340. Chodzi o reklamę zachęcającą do wspólnej gry w Realms Plus, pozwalającej na zabawę w stałym świecie z maksymalnie dziesięcioma osobami. Sama oferta nie jest dla graczy nowością, ale oburzenie wywołało użyte w niej sformułowanie. Reklama zatytułowana „Jeden to najsamotniejsza liczba” zachęca, by „przestać grać samotnie jak jakiś smutny wędrowny handlarz”.

Zdaniem wielu graczy taki przekaz jest niepotrzebnie agresywny i może być krzywdzący, zwłaszcza że spora część społeczności gra w Minecrafta solo – często jako formę relaksu lub radzenia sobie z problemami psychicznymi, w tym depresją. Cautious-Surround340 zwrócił też uwagę, że okres świąteczny jest dla wielu osób szczególnie trudny, co dodatkowo pogarsza odbiór reklamy.

GramTV przedstawia:

W komentarzach pojawiły się głosy, że ton przekazu jest zupełnie nieadekwatny do gry, w którą gra wiele dzieci. Niektórzy użytkownicy przyznawali, że przez lata bawili się w Minecrafta wyłącznie samotnie i nigdy nie postrzegali tego jako czegoś negatywnego. Inni dodawali, że zaczęli grać właśnie dlatego, że nie mieli znajomych do wspólnej rozgrywki online. Choć reklama miała prawdopodobnie humorystyczny charakter i nawiązywała do wędrownych handlarzy z gry, znaczna część społeczności odebrała ją zupełnie inaczej. Wielu graczy podkreśla, że wystarczyłoby neutralnie poinformować o zaletach Realms Plus, zamiast sugerować, że samotna gra jest czymś gorszym. Reakcje pokazują jedno – w świecie Minecrafta nie ma złego sposobu na granie, ale, jak się okazuje, może istnieć zły sposób na reklamowanie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





