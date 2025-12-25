Zaloguj się lub Zarejestruj

„Kto przy zdrowych zmysłach dałby na to zielone światło?” – gracze krytykują nową reklamę w Minecrafcie

Jakub Piwoński
2025/12/25 15:30
Uderza w tych, którzy grają w grę solo.

Minecraft od lat uchodzi za jedną z najbardziej otwartych i przyjaznych gier na rynku. Tytuł Mojangu pozwala bawić się zarówno w pojedynkę, jak i w grupie, a jedynym realnym ograniczeniem pozostaje wyobraźnia gracza. Tym większe kontrowersje wzbudziła niedawna reklama promująca usługę Minecraft Realms Plus, która – zdaniem wielu fanów – przekracza granicę dobrego smaku.

„Kto przy zdrowych zmysłach dałby na to zielone światło?" – gracze krytykują nową reklamę w Minecrafcie

Ta reklama nie spodobała się graczom Minecrafta

Na problem zwrócił uwagę użytkownik Reddita o nicku Cautious-Surround340. Chodzi o reklamę zachęcającą do wspólnej gry w Realms Plus, pozwalającej na zabawę w stałym świecie z maksymalnie dziesięcioma osobami. Sama oferta nie jest dla graczy nowością, ale oburzenie wywołało użyte w niej sformułowanie. Reklama zatytułowana „Jeden to najsamotniejsza liczba” zachęca, by „przestać grać samotnie jak jakiś smutny wędrowny handlarz”.

Zdaniem wielu graczy taki przekaz jest niepotrzebnie agresywny i może być krzywdzący, zwłaszcza że spora część społeczności gra w Minecrafta solo – często jako formę relaksu lub radzenia sobie z problemami psychicznymi, w tym depresją. Cautious-Surround340 zwrócił też uwagę, że okres świąteczny jest dla wielu osób szczególnie trudny, co dodatkowo pogarsza odbiór reklamy.

W komentarzach pojawiły się głosy, że ton przekazu jest zupełnie nieadekwatny do gry, w którą gra wiele dzieci. Niektórzy użytkownicy przyznawali, że przez lata bawili się w Minecrafta wyłącznie samotnie i nigdy nie postrzegali tego jako czegoś negatywnego. Inni dodawali, że zaczęli grać właśnie dlatego, że nie mieli znajomych do wspólnej rozgrywki online.

Choć reklama miała prawdopodobnie humorystyczny charakter i nawiązywała do wędrownych handlarzy z gry, znaczna część społeczności odebrała ją zupełnie inaczej. Wielu graczy podkreśla, że wystarczyłoby neutralnie poinformować o zaletach Realms Plus, zamiast sugerować, że samotna gra jest czymś gorszym. Reakcje pokazują jedno – w świecie Minecrafta nie ma złego sposobu na granie, ale, jak się okazuje, może istnieć zły sposób na reklamowanie.

Źródło:https://gamerant.com/minecraft-offensive-ad-realms-plus-message/

News
Minecraft
Mojang
reklama
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Cycofil
Gramowicz
Dzisiaj 16:26

Jeju, jacy wszyscy wrażliwi, siedzi typek sam, tłucze na kompie bez ustanku, dziewczyny nie ma, kumpli nie ma, ale ma ból tyłka nie od siedzenia tylko od tego że ktoś mu mówi że siedzi typek sam, tłucze na kompie bez ustanku, dziewczyny nie ma, kumpli nie ma...... śmieszne 




