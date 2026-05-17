Pokemon GO Fest 2026 ma być ogromny. Przeciek ujawnia listę rajdów legendarnych

Pokemon GO Fest Global 2026 zapowiada się na jedno z największych wydarzeń w historii gry. Najnowszy przeciek ujawnia listę rajdów, która obejmuje niemal wszystkie legendarne i mityczne Pokémony dostępne w mobilnym tytule, co wywołało ogromne poruszenie wśród graczy.

Pokemon GO Fest 2026 – przeciek ujawnia skalę wydarzenia

Według ujawnionych informacji GO Fest Global ma potrwać dwa dni i podzielony będzie na różne pule rajdów. W sobotę gracze mieliby zmierzyć się m.in. z legendarnymi ptakami Kanto, psami Johto, a także ikonami typu Dialga, Palkia, Rayquaza czy Kyogre i Groudon.

Wczytywanie ramki mediów.