Pokemon GO Fest 2026 ma być ogromny. Przeciek ujawnia listę rajdów legendarnych

Wyciek sugeruje powrót niemal wszystkich legendarnych Pokémonów w jednym evencie.
Pokemon GO Fest Global 2026 zapowiada się na jedno z największych wydarzeń w historii gry. Najnowszy przeciek ujawnia listę rajdów, która obejmuje niemal wszystkie legendarne i mityczne Pokémony dostępne w mobilnym tytule, co wywołało ogromne poruszenie wśród graczy.
Pokemon GO Fest 2026 – przeciek ujawnia skalę wydarzenia
Według ujawnionych informacji GO Fest Global ma potrwać dwa dni i podzielony będzie na różne pule rajdów. W sobotę gracze mieliby zmierzyć się m.in. z legendarnymi ptakami Kanto, psami Johto, a także ikonami typu Dialga, Palkia, Rayquaza czy Kyogre i Groudon.
Niedziela ma pójść jeszcze dalej, oferując ponad 40 legendarnych i mitycznych Pokemonów, w tym Ultra Bestie, Regi trio, formy Tapu oraz różne warianty Deoxysa i Genesecta. Do tego dochodzą liczne Mega Raidy, w tym Mega Metagross, Mega Tyranitar i Mega Garchomp.
Oficjalnie potwierdzonymi atrakcjami eventu mają być Mega Mewtwo X i Y, które po raz pierwszy pojawią się w grze, a także Zeraora dostępna poprzez Special Research. To sprawia, że GO Fest 2026 może stać się jednym z najbardziej „wypchanych” eventów w historii serii.
Pokemon GO Fest Global 2026 według przecieku zapowiada się jako wydarzenie o niesamowitej skali, które łączy niemal wszystkie generacje legendarnych Pokémonów w jednym miejscu. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to jeden z największych eventów w historii gry.
