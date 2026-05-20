Horizon Hunters Gathering na nowym gameplayu przed zamkniętym testem gry

Twórcy zaprezentowali nowy fragment rozgrywki skupiony na jednej z grywalnych postaci. Shadow ma łączyć styl walki wręcz i dystansowy, skutecznie eliminując maszyny.
Horizon Hunters Gathering otrzymało nowe materiały prezentujące postać Shadow przed nadchodzącymi zamkniętymi testami gry. Wideo skupia się na jej umiejętnościach bojowych oraz sposobie walki z maszynami znanymi z uniwersum serii.
Horizon Hunters Gathering – oto styl walki Shadow
Shadow została zaprezentowana jako bardzo wszechstronna łowczyni, która radzi sobie zarówno w walce wręcz, jak i na dystans. W materiale widać, jak wykorzystuje miecz do szybkich, precyzyjnych ataków, a także broń dystansową do eliminowania grup przeciwników, zanim zdążą się zbliżyć.
Gameplay pokazuje starcia z różnymi maszynami znanymi z serii, w tym Watchers, Longlegs oraz Thunderjawami. Shadow radzi sobie również w towarzystwie sojuszniczej maszyny Stalker, co sugeruje większą elastyczność taktyczną w trakcie rozgrywki.
Horizon Hunters Gathering ma być rozbudowanym doświadczeniem multiplayer osadzonym w znanym uniwersum, choć jego fabuła pozostaje nadal częściowo tajemnicza. Pojawiają się też spekulacje, że Shadow może odegrać większą rolę w przyszłych projektach związanych z serią Horizon Forbidden West.
Poznajcie Shadow, tajną agentkę Carja, która dowodzi potężną maszyną Stalker. Zobaczcie ją w akcji podczas naszego drugiego zamkniętego testu gry, który odbędzie się w dniach 22–25 maja na PC i PS5. Dołączcie do naszego serwera Discord, aby jako pierwsi dowiadywać się o nowościach i oglądać ekskluzywne filmy z rozgrywki, takie jak ten!
