Zaloguj się lub Zarejestruj

State of Play oficjalnie zapowiedziane na czerwiec. Sony szykuje bardzo długi pokaz swoich nadchodzących hitów

Radosław Krajewski
2026/05/20 16:00
0
0

Na pokazie zobaczymy sporo nowych tytułów, w tym kolejne informacje o kolejnych ekskluzywnych tytułach na konsole PlayStation.

Sony zapowiedziało kolejną prezentację State of Play. Pokaz odbędzie się 2 czerwca i potrwa ponad godzinę. W trakcie transmisji gracze zobaczą nowe materiały z nadchodzących produkcji zmierzających na PlayStation 5.

State of Play

State of Play – czerwcowy pokaz oficjalnie ogłoszony

Najważniejszym punktem programu będzie rozszerzona prezentacja Marvel's Wolverine od Insomniac Games. Sony zapowiada świeże fragmenty rozgrywki oraz dodatkowe informacje dotyczące systemu walki, umiejętności Logana i ogólnego kierunku, w jakim zmierza produkcja. Gra została oficjalnie zaplanowana na 15 września 2026 roku i trafi wyłącznie na konsolę PlayStation 5. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w katalogu Sony, dlatego można spodziewać się bardzo szczegółowego pokazu.

Oprócz Wolverine’a podczas State of Play pojawią się również zapowiedzi i aktualizacje przygotowane przez studia z całego świata. Sony nie ujawniło jeszcze pełnej listy gier, które zostaną pokazane, ale prezentacja ma przynieść zarówno nowe zwiastuny znanych już gier, jak i zapowiedzi zupełnie nowych tytułów.

GramTV przedstawia:

Transmisja rozpocznie się 2 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Wydarzenie będzie można śledzić na platformach YouTube oraz Twitch.

Poprzedni State of Play odbył się w lutym tego roku. Wówczas zaprezentowano między innymi Saros, Marathon, Beast of Reincarnation oraz nowe odsłony serii God of War. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowa odsłona przyniesie jeszcze więcej głośnych zapowiedzi.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://blog.playstation.com/2026/05/20/state-of-play-returns-tuesday-june-2/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
pokaz
PlayStation 5
State of Play
Marvel's Wolverine
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112