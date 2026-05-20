State of Play oficjalnie zapowiedziane na czerwiec. Sony szykuje bardzo długi pokaz swoich nadchodzących hitów

Na pokazie zobaczymy sporo nowych tytułów, w tym kolejne informacje o kolejnych ekskluzywnych tytułach na konsole PlayStation.

Sony zapowiedziało kolejną prezentację State of Play. Pokaz odbędzie się 2 czerwca i potrwa ponad godzinę. W trakcie transmisji gracze zobaczą nowe materiały z nadchodzących produkcji zmierzających na PlayStation 5.

State of Play – czerwcowy pokaz oficjalnie ogłoszony

Najważniejszym punktem programu będzie rozszerzona prezentacja Marvel's Wolverine od Insomniac Games. Sony zapowiada świeże fragmenty rozgrywki oraz dodatkowe informacje dotyczące systemu walki, umiejętności Logana i ogólnego kierunku, w jakim zmierza produkcja. Gra została oficjalnie zaplanowana na 15 września 2026 roku i trafi wyłącznie na konsolę PlayStation 5. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w katalogu Sony, dlatego można spodziewać się bardzo szczegółowego pokazu.