PlayStation chce walczyć z Xboxem o PC? Insider wyjaśnia zamieszanie z aplikacją Sony na komputery

Sprawa została wyjaśniona przez analityka, który niedawno ujawnił informacje o nowym PlayStation Plus.

Wokół planów Sony względem komputerów osobistych narosło w ostatnim czasie sporo spekulacji. Najczęściej powtarzającą się była informacja o rzekomym powstawaniu dedykowanego launchera PlayStation na PC. Najnowsze wypowiedzi analityków studzą jednak te oczekiwania i wskazują zupełnie inny kierunek. PlayStation otrzyma dedykowaną aplikację na PC? Okazuje się, że nie Z przekazanych informacji wynika jasno, że Sony nie pracuje nad programem uruchamiającym gry na komputerach. Zamiast tego firma ma zmienić PlayStation Plus w kompleksową usługę, która pozwoli na dostęp do szerokiego katalogu treści z poziomu chmury. W grę wchodzą nie tylko gry, lecz także filmy, seriale, anime oraz muzyka powiązana z ekosystemem Sony.

Największa zmiana dotyczy jednak samych gier. Według doniesień PlayStation ma stopniowo odchodzić od wydawania swoich dużych produkcji dla pojedynczego gracza na PC w formie portów. Oznacza to, że przyszłe tytuły tego typu nie będą dostępne do pobrania na komputerach, a jedyną drogą ich uruchomienia stanie się streaming. Aby zagrać w nowe produkcje na PC lub urządzeniach mobilnych, użytkownicy będą musieli skorzystać z jednego z kilku wariantów. Pierwszy zakłada zakup gry na konsoli i korzystanie z funkcji zdalnego dostępu, gdzie sprzęt użytkownika pełni rolę serwera. Drugi scenariusz opiera się na strumieniowaniu bezpośrednio z serwerów Sony w ramach droższego abonamentu. Trzeci wariant pozwoli na dostęp do gry bez jej kupowania, ale dopiero po czasie, gdy trafi ona do katalogu usługi subskrypcyjnej.

Warto podkreślić, że nowe produkcje nie będą trafiać do oferty abonamentowej w dniu premiery. Sony ma nadal chronić sprzedaż konsol i własnego ekosystemu, dlatego gry będą pojawiać się w katalogu dopiero po upływie od roku do nawet trzech lat. Jednocześnie firma nie zamierza całkowicie porzucać komputerów. Produkcje wieloosobowe, takie jak Marathon, nadal mają trafiać na PC w tradycyjnej formie. Sugeruje to, że Sony chce utrzymać obecność na tych płaszczyznach, gdzie ma to największy sens biznesowy.

