PlayStation Plus przejdzie wielkie zmiany? Sony chce zrezygnować z poziomów i zaoferować jedną subskrypcję do wszystkiego

To byłaby kolejna rewolucja w PS Plus.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia sugerujące, że Sony planuje gruntowną przebudowę swojego ekosystemu usług online. Kluczową zmianą miałoby być odejście od obecnego modelu PlayStation Plus opartego na trzech poziomach na rzecz jednej, kompleksowej subskrypcji obejmującej znacznie więcej niż tylko gry. PlayStation Plus – Sony ponownie zmieni swoją subskrypcję Według informacji ujawnionych przez analityka branżowego Williama R. Aguilara, firma rozważa stworzenie zunifikowanej usługi, która połączy różne elementy oferty Sony w jeden pakiet. Mowa nie tylko o grach, ale również o filmach, serialach, muzyce oraz anime. Całość miałaby stanowić centralny punkt cyfrowej rozrywki dostępnej dla użytkowników PlayStation.

Obecny model PlayStation Plus, wprowadzony w 2022 roku, podzielił usługę na poziomy Essential, Extra oraz Premium. Każdy z nich oferuje inny zakres korzyści, w tym dostęp do katalogu gier oraz klasycznych produkcji. Nowy plan miałby całkowicie odejść od tej struktury i zastąpić ją jednym abonamentem zapewniającym pełny dostęp do całego ekosystemu. Źródłem przecieków ma być wewnętrzna korespondencja oraz dokumenty, które według Aguilara krążą w firmie od 2023 roku. Choć pełna treść materiałów nie została ujawniona ze względu na ich poufny charakter, wynika z nich, że Sony od dłuższego czasu analizuje wyniki swoich usług i przygotowuje się do dużej transformacji. Wczytywanie ramki mediów.

Jednym z filarów nowego podejścia ma być integracja istniejących platform. Wśród nich znajduje się między innymi Sony Pictures Core, czyli usługa oferująca filmy dostępne już częściowo w ramach PlayStation Plus. Niewykluczone, że do wspólnego systemu dołączony zostanie także katalog anime z Crunchyrolla, co znacząco rozszerzyłoby zakres dostępnych treści. Zmiany mogą również objąć sposób korzystania z usług na różnych urządzeniach. W planach ma być dedykowana aplikacja, która pozwoli na dostęp do filmów, muzyki i seriali na smartfonach oraz komputerach. W przypadku gier sytuacja może być bardziej złożona, ponieważ ich strumieniowanie może wymagać powiązania z konsolą lub opierać się na chmurze. Według nieoficjalnych informacji Sony może zaprezentować szczegóły nowej strategii podczas wiosennego spotkania biznesowego zaplanowanego na maj lub czerwiec. Niewykluczone również, że pełne wdrożenie zmian zostanie powiązane z premierą kolejnej generacji konsoli, czyli PlayStation 6. Wszystkie te informacje należy traktować wyłącznie w charakterze plotki. Jednak skala planowanych zmian wskazuje, że Sony może przygotowywać jedną z największych transformacji w historii swoich usług sieciowych. Możliwe, że PlayStation Plus 3.0 zadebiutuje wraz z PlayStation 6.

