Ważna postać nie wróci w kontynuacji hitu science fiction od Netflixa. Aktorka twierdzi, że twórcy nie wiedzą co z nią zrobić

Tej bohaterki zabraknie w nowym sezonie serialu.

W drugim sezonie serialu Problem trzech ciał zabraknie jednej z ważniejszych postaci z poprzednich odcinków. Aktorka CCH Pounder, która wcieliła się w sekretarz generalną Lillian Joseph, przyznała, że jej udział w kolejnych odsłonach stoi pod dużym znakiem zapytania. Problem trzech ciał – aktorka CCH Pounder nie wróci w drugim sezonie serialu science fiction Produkcja oparta na powieści Liu Cixin zadebiutowała na platformie Netflix w 2024 roku. Niedługo po premierze serwis potwierdził realizację drugiego sezonu oraz trzeciego, który zakończy całą historię. Za serial odpowiadają David Benioff, D. B. Weiss oraz Alexander Woo.

W rozmowie ze ScreenRant aktorka przyznała, że scenarzyści mogą nie mieć pomysłu na dalsze wykorzystanie jej bohaterki: Szczerze mówiąc, chyba nie wiedzą, co z nią zrobić. Naprawdę nie wiedzą, co z nią zrobić. Zobaczymy. Mam wrażenie, że przez ten upływ czasu na tym stanowisku pojawi się już zupełnie nowa osoba. Jeśli spojrzeć na oś czasu tej historii, nikt nie żyje tak długo. To musiałaby być moja prapraprapraprawnuczka, która zagra tę rolę. Lillian Joseph odegrała stosunkowo niewielką rolę w pierwszym sezonie, skupiającym się na grupie naukowców próbujących przygotować ludzkość na nadciągającą inwazję obcych. Wypowiedź Pounder sugeruje, że postać najprawdopodobniej nie powróci, co wydaje się zgodne z kierunkiem, w jakim zmierza fabuła.

Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczęły się w lipcu 2025 roku w Budapest. Operatorka Catherine Goldschmidt ujawniła na Instagramie, że produkcja zakończyła się w marcu tego roku. Jeśli aktorka nie wprowadza fanów w błąd, nie brała udziału w pracach nad nowymi odcinkami. Nie można jednak całkowicie wykluczyć jej obecności w trzecim sezonie. Zdjęcia do finałowej odsłony mają ruszyć w czerwcu, a scenariusze mogą nadal znajdować się w fazie dopracowywania. Jeśli produkcja potrwa około dziewięciu miesięcy, podobnie jak w przypadku drugiego sezonu, twórcy wciąż mają czas na uwzględnienie tej postaci. Na przeszkodzie może jednak stanąć sama konstrukcja historii. Lillian Joseph nie występuje w oryginalnych książkach Liu Cixina, a fabuła obejmuje setki lat. Choć część bohaterów korzysta z kriogenicznego zamrażania, aby przeskakiwać w przyszłość, z czasem na pierwszy plan wysuwają się zupełnie nowe postacie. To oznacza, że obsada trzeciego sezonu może znacząco różnić się od tej, którą poznaliśmy na początku serialu. Drugi sezon 3 Body Problem ma trafić na Netflix w drugiej połowie 2026 roku. Data premiery finałowej odsłony nie została jeszcze ujawniona.

