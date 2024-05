PlayStation 5 zbliża się do kolejnego kamienia milowego. Mamy najnowsze wyniki

Według Jima Ryana PlayStation 5 jest na „dobrej drodze”, by zostać „najbardziej udaną” konsolą Sony. Japońska firma udostępniła tymczasem nowy raport finansowy, w którym ujawniono zaktualizowane wyniki wspomnianego sprzętu. Z opublikowanych danych dowiadujemy się, że PS5 jest bliskie osiągnięcia kolejnego kamienia milowego.

Sony chwali się nowymi wynikami PlayStation 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami do 31 marca 2024 roku na rynek dostarczono 59,3 mln egzemplarzy PlayStation 5. W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku do sprzedaży trafiło natomiast 4,5 mln sztuk PS5, co jest wynikiem o 1,8 mln niższym, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym minionym roku fiskalnym Sony dostarczyło jednak do sklepów aż 20,8 mln egzemplarzy swojej konsoli, czyli o 1,7 mln więcej, niż rok wcześniej.