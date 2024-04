PlayStation 5 jest na „dobrej drodze”, by zostać „najbardziej udaną” konsolą Sony

PlayStation 5 jest na dobrej drodze, by pod wieloma względami być naszą najbardziej udaną konsolą w historii. Myślę, że gry i towarzyszące im wrażenia, które widzisz na PlayStation 5, prowadzone przez PlayStation Studios, są najlepsze, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Liczba gier, które wydaliśmy do tej pory na PlayStation 5, w tym momencie cyklu, znacznie przewyższa wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy – stwierdził Ryan.