PlayStation 5 z odłączanym napędem trafiło do testerów – donosi znany insider

Już we wrześniu Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował, że Sony pracuje nad nowym model PlayStation 5 z odłączanym napędem. Do tej pory nie doczekaliśmy się zapowiedzi sprzętu, ale niewykluczone, że w najbliższych tygodniach sytuacja ta ulegnie zmianie. Henderson zdradził bowiem, że wspomniany sprzęt trafił do pierwszych testerów, a ich opinie są pozytywne.

PlayStation 5 z odłączanym napędem „działa bez zarzutu”

Insider opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformował, że zestaw testowy konsoli PlayStation 5 z odłączanym napędem znajduje się w rękach wybranych osób, a urządzenie „działa bez zarzutu”. Informacja ta miała zostać potwierdzona przez dwa źródła. Henderson dodatkowo sugeruje, że wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnych wieści na temat wspomnianego sprzętu.



Niewykluczone, że zapowiedź nowego modelu PlayStation 5 odbędzie się już w styczniu. W przyszłym miesiącu odbędą się bowiem Consumer Electronics Show, czyli największe na świecie targi elektroniki i nowych technologii, na których – zgodnie z zapowiedzią – nie zabraknie firmy Sony.



Na koniec przypomnijmy, że według wrześniowego raportu nowa wersja PlayStation 5 ma trafić do sprzedaży w okolicach września 2023 roku. Model, nad którym rzekomo pracuje obecnie Sony, ma być sprzedawany zarówno bez, jak i z odłączanym napędem w zestawie. Czytnik płyt będzie można oczywiście nabyć również osobno i będzie on kompatybilny także z PlayStation 5 Digital.

Wczytywanie ramki mediów.