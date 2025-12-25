Escape from Tarkov trafi na konsole bez kompromisów. Nie będzie łatwiej, niż na PC

Nikita Buyanov o wersji Escape from Tarkov na konsolach.
Niedawne wydarzenie Tokyo Game Show stało się okazją do ogłoszenia przez Battlestate Games planów przeniesienia ich flagowego tytułu na konsole. Nikita Buyanov, pełniący funkcję szefa studia, wyraźnie zaznaczył, że konsolowy port nie zostanie w żaden sposób złagodzony względem oryginału. Twórcy dążą do tego, aby gracze korzystający z konsol doświadczyli dokładnie tej samej frustracji i trudności, z jakimi mierzą się użytkownicy komputerów osobistych.
Escape from Tarkov nie oszczędzi użytkowników konsol
Zachowanie surowego i nieprzyjaznego charakteru rozgrywki, z którego słynie ta produkcja, jest istotnym założeniem całego projektu. Pojawiające się w sieci domysły sugerowały, że wersja przeznaczona na PlayStation oraz Xbox może być odchudzonym wariantem oryginału, jednak Buyanov zaprzeczył tym doniesieniom. Deweloper nie planuje tworzenia „lżejszej” wersji ani wprowadzania systemów wspomagających celowanie, które mogłyby ułatwić zabawę.
Nie jestem pewien, czy można to nazwać „lżejszą” wersją EFT. Naszym głównym celem jest stworzenie takiego samego doświadczenia na konsolach, dlatego nie będzie żadnej asysty celowania ani upraszczania mechanik rozgrywki. Naprawdę zależy mi na tym, aby gracze konsolowi dostali to samo frustrujące doświadczenie i żeby ten hardcore’owy charakter trafił do szerszego grona odbiorców.
Intencją twórców jest dostarczenie autentycznego, hardkorowego wyzwania, które według jego słów ma skłaniać graczy do niszczenia własnych kontrolerów. Studio pragnie udostępnić szerszemu gronu odbiorców unikalne wrażenia, których do tej pory brakowało w segmencie gier konsolowych, stawiając na realizm.
Nie planujemy niczego podbijać ani zdobywać – chcemy po prostu stworzyć coś nowego na konsolach, nową jakość, nowe doświadczenie, którego wcześniej tam nie było. Mam na myśli prawdziwie hardcore’owe przeżycie, takie, które będzie łamać kontrolery. Nie będzie to wersja uproszczona ani bardziej casualowa EFT. To będzie to samo EFT, choć oczywiście odpowiednio zoptymalizowane pod konsole obecnej generacji.
Największym wyzwaniem będzie przeniesienie wszystkich elementów sterowania. To będzie dla nas kluczowa trudność, ale ogólnie rzecz biorąc, zapowiada się to bardzo interesująco.
