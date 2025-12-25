Escape from Tarkov trafi na konsole bez kompromisów. Nie będzie łatwiej, niż na PC

Niedawne wydarzenie Tokyo Game Show stało się okazją do ogłoszenia przez Battlestate Games planów przeniesienia ich flagowego tytułu na konsole. Nikita Buyanov, pełniący funkcję szefa studia, wyraźnie zaznaczył, że konsolowy port nie zostanie w żaden sposób złagodzony względem oryginału. Twórcy dążą do tego, aby gracze korzystający z konsol doświadczyli dokładnie tej samej frustracji i trudności, z jakimi mierzą się użytkownicy komputerów osobistych.

Escape from Tarkov nie oszczędzi użytkowników konsol

Zachowanie surowego i nieprzyjaznego charakteru rozgrywki, z którego słynie ta produkcja, jest istotnym założeniem całego projektu. Pojawiające się w sieci domysły sugerowały, że wersja przeznaczona na PlayStation oraz Xbox może być odchudzonym wariantem oryginału, jednak Buyanov zaprzeczył tym doniesieniom. Deweloper nie planuje tworzenia „lżejszej” wersji ani wprowadzania systemów wspomagających celowanie, które mogłyby ułatwić zabawę.