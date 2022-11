Nowe PlayStation 5 z zapowiedzią w styczniu? Sony zaprasza na targi CES 2023

Według ostatnich nieoficjalnych doniesień „odchudzony” model PlayStation 5 ma zadebiutować jesienią 2023 roku. Trudno powiedzieć, czy plotki faktycznie okażą się prawdziwe, ale niewykluczone, że już niedługo Sony zaprezentuje graczom nową wersję swojej konsoli. Japońska firma pojawi się bowiem na styczniowych targach CES 2023, na których być może dojdzie do zapowiedzi wspomnianego sprzętu.

Sony może szykować się do zapowiedzi nowego modelu PlayStation 5. Firma pojawi się na targach CES 2023

Consumer Electronics Show to największe na świecie targi elektroniki i nowych technologii. Sony regularnie pojawia się na wspomnianej imprezie, a na ubiegłorocznej edycji wydarzenia japońska firma przedstawiła oficjalną nazwę oraz specyfikację PlayStation VR2. Możemy więc śmiało przypuszczać, że również tym razem korporacja podzieli się równie ważnymi wiadomościami.



Oczywiście Sony nie ujawniło, czego możemy spodziewać się na zapowiedzianej konferencji, choć poinformowano, że na scenie pojawi się samochód Sona Honda Mobility. Nie wyklucza to jednak ewentualnej zapowiedzi nowej wersji konsoli PlayStation 5. Na ten moment fanom japońskiej firmy nie pozostaje jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i odliczać dni do startu targów CES 2023.



Konferencja Sony w ramach targów Consumer Electronics Show 2023 rozpocznie się 5 stycznia o 2:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na oficjalnym kanale japońskiej firmy na platformie YouTube.

