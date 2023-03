PlayStation 5 Slim nadchodzi? Sklep mógł ujawnić odchudzoną wersję konsoli Sony

W połowie marca Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – poinformował, że PlayStation 5 Pro znajduje się już w produkcji i ma zadebiutować na rynku w 2024 roku. Tymczasem istnieje prawdopodobieństwo, że Sony zaprezentuje wkrótce odchudzony model PlayStation 5. Na stronie jednego ze sklepów pojawiła się bowiem wzmianka o nowej wersji konsoli japońskiej firmy.

Wkrótce zapowiedź PlayStation 5 Slim? Sklep wspomina o „nowym” wyglądzie konsoli Sony

Na stronie australijskiego sklepu TheGoodGuys pojawiła się oferta dotycząca nowego modelu PlayStation 5. Skąd przypuszczenia, że może chodzić o odchudzony wariant wspomnianej konsoli? W opisie sprzedawca wspomina bowiem o „nowym” i „smuklejszym” wyglądzie sprzętu Sony. Niestety są to jedyne informacje, które można znaleźć we wspomnianym miejscu.



Na stronie sklepu TheGoodGuys na próżno szukać bowiem zdjęć czy też specyfikacji technicznej „nowego” i „smuklejszego” PlayStation 5. Pojawienie się wspomnianej oferty może jednak sugerować, że Sony szykuje się do zapowiedzi i prezentacji odchudzonej wersji swojej najnowszej konsoli. Na potwierdzenie tych przypuszczeń trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.



Oferta sklepu TheGoodGuys najprawdopodobniej dotyczy modelu PlayStation 5 z odłączanym napędem, który w grudniu miał trafić w ręce testerów. We wrześniu ubiegłego roku Tom Henderson informował natomiast, że odchudzona wersja konsoli Sony ma trafić do sprzedaży w okolicach września 2023 roku.

