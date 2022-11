PlayStation 5 osiąga kolejny kamień milowy. Poznaliśmy nowe wyniki sprzedaży

Pod koniec lipca dowiedzieliśmy się, że PlayStation 5 znalazło blisko 22 miliony nabywców. Tymczasem Sony opublikowało kolejny raport finansowy, dzięki któremu poznaliśmy aktualne wyniki sprzedaży wspomnianego sprzętu. Okazuje się, że konsola japońskiej firmy wciąż cieszy się zainteresowaniem ze strony graczy i osiągnęła kolejny – dość istotny – kamień milowy. Niestety z udostępnionych informacji wynika, że producent ma również powody do zmartwień.

Sprzedaż PlayStation 5 przekroczyła 25 milionów egzemplarzy

Z opublikowanego raportu dowiadujemy się, że w okresie od 1 lipca do 30 września bieżącego roku na rynek trafiło 3,3 mln egzemplarzy PlayStation 5. Oznacza to, że łączna sprzedaż konsoli – od momentu premiery sprzętu w listopadzie 2020 roku – osiągnęła wynik na poziomie 25 milionów sztuk. Sony ma więc powody do zadowolenia, a wynik ten z pewnością byłby wyższy, gdyby nie różnego rodzaju problemy z dostępnością.



Jak wspomnieliśmy wyżej, japońska firma ma również powody do zmartwień. Udostępniony raport ujawnia bowiem, że 30 września bieżącego roku PlayStation Plus posiadało 45,4 mln aktywnych subskrybentów. Dla porównania, w tym samym czasie w 2021 roku usługa Sony mogła pochwalić się 47,4 mln subskrybentów. Widzimy więc spory spadek w liczbie użytkowników, ale warto podkreślić, że firma odnotowała wzrost przychodów z gier i usług sieciowych o 11,7%.



Mniejszym zainteresowaniem cieszą się także same gry. Od 1 lipca do 30 września bieżącego roku na PlayStation 4 i PlayStation 5 sprzedano 62,5 mln egzemplarzy gier (w analogicznym okresie 2021 roku było to 76,4 mln), a tylko 6,7 mln sztuk stanowiły produkcje ekskluzywne opracowane przez zespoły należące do rodziny PlayStation Studios (spadek z 7,6 mln w porównaniu do zeszłego roku). Warto także zauważyć, że 63% sprzedanych gier pochodziło z PlayStation Store (wzrost z 62%).