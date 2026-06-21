Pixar przebił sam siebie. Nowe Toy Story deklasuje konkurencję i notuje najlepsze otwarcie roku

Piąta odsłona kultowej serii nie pozostawiła rywalom żadnych złudzeń. Toy Story 5 podbiło kina, ustanowiło rekord 2026 roku i udowodniło, że Pixar wciąż potrafi przyciągać tłumy.

Podczas gdy wcześniej pisaliśmy o wyraźnym spadku zainteresowania Dniem Objawienia Stevena Spielberga, zupełnie inne nastroje panują w siedzibie Pixara. Toy Story 5 zaliczyło bowiem spektakularny debiut, który uczynił je największym kinowym otwarciem 2026 roku. Toy Story 5 ze świetnym wynikiem finansowym w weekend otwarcia Według najnowszych prognoz animacja zmierza po około 160 milionów dolarów wpływów w amerykańskich kinach podczas pierwszego weekendu wyświetlania. To wynik, którego w tym roku nie osiągnęła żadna inna produkcja. Film rozpoczął swoją drogę od imponujących 71 milionów dolarów uzyskanych już pierwszego dnia. Lepszym rezultatem w historii animacji może pochwalić się jedynie Iniemamocni 2, którzy w 2018 roku zgromadzili 72,2 mln dolarów.

Nowa odsłona serii nie tylko wyprzedza wszystkie tegoroczne premiery, ale również zdecydowanie przebija wynik Toy Story 4, które w 2019 roku rozpoczęło wyświetlanie od 120,9 mln dolarów. Sukces nie ogranicza się wyłącznie do frekwencji. Film zbiera rewelacyjne recenzje. W praktyce oznacza to, że Pixar może liczyć na silny marketing szeptany i długą obecność produkcji w kinach.

GramTV przedstawia:

To szczególnie istotne w przypadku filmu, który od początku wzbudzał spore emocje. Wielu widzów zastanawiało się, czy po znakomitym zakończeniu historii w Toy Story 3 i późniejszym pożegnaniu Chudego w Toy Story 4 seria rzeczywiście potrzebowała kolejnej części. Wynik box office sugerują jednak, że Pixar ponownie znalazł sposób, by przekonać publiczność do powrotu do świata kultowych zabawek. Tym samym studio ucisza część sceptyków, którzy obawiali się, że piąta odsłona będzie jedynie próbą odcinania kuponów od popularnej marki. Na razie wszystko wskazuje więc na to, że najbliższe tygodnie będą należeć do Pixara. A jeśli obecne prognozy się utrzymają, Toy Story 5 może okazać się nie tylko największym otwarciem roku, ale również jednym z największych sukcesów finansowych w historii studia. Przeczytaj recenzję filmu Toy Story 5

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









