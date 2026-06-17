Toy Story 5 nie było nikomu potrzebne? Akurat pierwsze recenzje sugerują, że Pixar znów trafił w dziesiątkę

Wysoki wynik w Rotten Tomatoes pokazuje, że nawet piąta część kultowej serii może utrzymać wysoki poziom.

Gdy Disney ogłosił powstanie Toy Story 5, wielu fanów zadawało sobie jedno pytanie: po co? Przecież dla wielu widzów idealnym zakończeniem serii było już Toy Story 3, a później podobną rolę próbowało pełnić także Toy Story 4. Mimo tych wątpliwości pierwsze recenzje nowej odsłony sugerują, że Pixar ponownie dostarczył film, który broni się jakością. Toy Story 5 z bardzo dobrymi ocenami Po zdjęciu embarga na recenzje Toy Story 5 może pochwalić się wynikiem 93% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. To rezultat, który stawia produkcję w gronie najlepiej ocenianych animacji roku i pokazuje, że studio wciąż potrafi zachwycić krytyków. Nieco ostrożniejszy jest Metacritic, gdzie film uzyskał 73 punkty na 100. To najniższy wynik w historii serii, ale nadal oznacza solidnie ocenianą produkcję. Dla porównania, Toy Story 4 osiągnęło tam 84 punkty, a wcześniejsze części przekraczały granicę 90.

Tym razem twórcy skupiają się przede wszystkim na Jessie, która przejmuje rolę głównej bohaterki. Historia koncentruje się na Bonnie i jej relacji z nowoczesną technologią. Dziewczynka otrzymuje urządzenie przypominające tablet, które zaczyna skutecznie konkurować z zabawkami o jej uwagę. To właśnie starcie tradycyjnych zabawek z cyfrowym światem stanowi główny temat filmu. Pixar próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się dzieciństwo w czasach smartfonów, tabletów i mediów społecznościowych. Choć część recenzentów zwraca uwagę, że sama kontynuacja może sprawiać wrażenie powstałej głównie z powodów biznesowych, większość zgodnie przyznaje, że Pixar nie potraktował projektu po macoszemu. Oto kilka cytatów z recenzji: Disney i Pixar znów to zrobili! TOY STORY to prawdziwe arcydzieło, skupiające się na znaczeniu prawdziwej przyjaźni i sile kreatywnej zabawy. - Jeanne Kaplan Ta genialnie kreatywna historia ma tak wiele błyskotliwych, zabawnych i wzruszających momentów, że nie sposób ich wszystkich uchwycić z perspektywy widza. Dlatego drugie obejrzenie --- co najmniej --- jest niezbędne. - David Kaplan Zobaczenie perspektywy technologii kontra zabawki i tego, jak to wpływa na zabawę dzieci, jest bardzo istotne w dzisiejszym świecie i dostarcza mnóstwo zabawnych momentów, ale to historia Jessie sprawia, że ​​Toy Story 5 jest wzruszające i czarujące. - Wendy Lee Szany

GramTV przedstawia:

Wiele wskazuje również na to, że Disney nie będzie narzekał na wyniki finansowe. Analitycy przewidują, że Toy Story 5 może otworzyć się w amerykańskich kinach z wynikiem około 175 milionów dolarów. Niezależnie od tego, czy uważacie piątą część za potrzebną, czy nie, pierwsze reakcje pokazują jedno – Pixar wciąż potrafi „dowieźć” jakość nawet wtedy, gdy wraca do swoich najbardziej wyeksploatowanych marek.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









