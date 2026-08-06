Indiana Jones powraca. Zapowiedziano nową serię przygód legendarnego archeologa

Indiana Jones powraca na karty komiksów Marvela. W grudniu zadebiutuje pierwsza część pięciozeszytowej serii Indiana Jones and the Sword of Pandemonium, za którą odpowiadają scenarzysta Jason Aaron oraz rysownik Aaron Kuder.
Indiana Jones ruszy na poszukiwanie biblijnej broni w komiksie Indiana Jones and the Sword of Pandemonium
Nowa historia ma rozpocząć kolejny rozdział komiksowych przygód słynnego archeologa. Jej akcja zostanie osadzona niedługo po wydarzeniach przedstawionych w filmie Poszukiwacze zaginionej Arki. Indiana Jones dopiero co opuścił wyspę Geheimhaven, ale szybko okaże się, że konsekwencje jego ostatniej wyprawy będą znacznie poważniejsze, niż początkowo przypuszczał.
Przeciwnicy archeologa nie zamierzają pogodzić się z wcześniejszą porażką. Wśród nich znajdzie się również jeden z największych wrogów Indy’ego, którego powrót wydaje się wręcz niemożliwy. Złoczyńcy rozpoczną poszukiwania nowego źródła potęgi, które ma pozwolić im odzyskać utraconą przewagę.
Tajemniczy artefakt trafi jednak w ręce Marion Ravenwood. Indiana Jones będzie więc musiał przemierzyć najodleglejsze zakątki świata, aby odnaleźć kobietę oraz powstrzymać przeciwników przed przejęciem biblijnej broni. Wyprawa wystawi na próbę nie tylko jego wiedzę archeologiczną, lecz także sceptyczne podejście do zjawisk nadprzyrodzonych.
Jason Aaron przyznał, że możliwość napisania własnej historii z Indianą Jonesem stanowi spełnienie jego wieloletniego marzenia:
Odkąd skończyłem osiem lat, chciałem przeżywać przygody u boku Indiany Jonesa, przemierzać starożytne krypty, uciekać przed niebezpieczeństwem w egzotycznych miejscach i poszukiwać najbardziej legendarnych skarbów świata. Teraz czuję podobną radość jak w 2015 roku, kiedy rozpoczynaliśmy serię Gwiezdne wojny. To Indiana Jones znany z Poszukiwaczy zaginionej Arki, który dopiero co przeżył przerażające wydarzenia na wyspie Geheimhaven.
GramTV przedstawia:
Scenarzysta zapowiada, że wydarzenia znane z filmu okażą się początkiem znacznie większego zagrożenia:
Tamtego dnia uruchomiono mroczny ciąg wydarzeń. Z cienia wyłonili się dziwni, nowi przeciwnicy, a dla Indy’ego i Marion Ravenwood podróże po świecie, bójki, trzaskanie biczem, ucieczki przed śmiercią oraz, rzecz jasna, archeologia dopiero się zaczynają.
Entuzjazmu nie ukrywa również Aaron Kuder, który zajmie się oprawą graficzną nowej serii:
Bardzo się cieszę, że mogę pracować nad tym komiksem razem z Jasonem Aaronem. Zawsze uważałem, że Indy idealnie nadaje się na jednego z najważniejszych bohaterów komiksowych.
Pierwszy zeszyt Indiana Jones and the Sword of Pandemonium trafi do sprzedaży 9 grudnia 2026 roku. Główną okładkę przygotował Bryan Hitch. Czytelnicy będą mogli również wybrać wariant autorstwa Alexa Rossa oraz pierwszą część pięcioelementowej, łączonej ilustracji stworzonej przez Aarona Kudera.
Premiera nowej serii zostanie poprzedzona wrześniowym wydaniem dwóch ekskluzywnych zbiorów zatytułowanych Indiana Jones: The Further Adventures Book I oraz Indiana Jones: The Further Adventures Book II. Publikacje zgromadzą klasyczne historie Marvela z lat osiemdziesiątych.
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