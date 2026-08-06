Indiana Jones powraca. Zapowiedziano nową serię przygód legendarnego archeologa

Nowa historia ma rozpocząć kolejny rozdział komiksowych przygód słynnego archeologa. Jej akcja zostanie osadzona niedługo po wydarzeniach przedstawionych w filmie Poszukiwacze zaginionej Arki. Indiana Jones dopiero co opuścił wyspę Geheimhaven, ale szybko okaże się, że konsekwencje jego ostatniej wyprawy będą znacznie poważniejsze, niż początkowo przypuszczał.

Indiana Jones powraca na karty komiksów Marvela. W grudniu zadebiutuje pierwsza część pięciozeszytowej serii Indiana Jones and the Sword of Pandemonium, za którą odpowiadają scenarzysta Jason Aaron oraz rysownik Aaron Kuder.

Przeciwnicy archeologa nie zamierzają pogodzić się z wcześniejszą porażką. Wśród nich znajdzie się również jeden z największych wrogów Indy’ego, którego powrót wydaje się wręcz niemożliwy. Złoczyńcy rozpoczną poszukiwania nowego źródła potęgi, które ma pozwolić im odzyskać utraconą przewagę.

Tajemniczy artefakt trafi jednak w ręce Marion Ravenwood. Indiana Jones będzie więc musiał przemierzyć najodleglejsze zakątki świata, aby odnaleźć kobietę oraz powstrzymać przeciwników przed przejęciem biblijnej broni. Wyprawa wystawi na próbę nie tylko jego wiedzę archeologiczną, lecz także sceptyczne podejście do zjawisk nadprzyrodzonych.

Jason Aaron przyznał, że możliwość napisania własnej historii z Indianą Jonesem stanowi spełnienie jego wieloletniego marzenia: