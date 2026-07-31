Disney kasuje nowy serial Marvela. Nie pomogły świetne recenzje

To dość zaskakująca wiadomość, zwłaszcza że już dziś do kin trafia Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a Marvel świętuje premierę jednego ze swoich najważniejszych filmów ostatnich lat. Tymczasem inny projekt studia najwyraźniej nie spełnił oczekiwań. Jak donoszą amerykańskie media, Disney+ skasował serial Wonder Man po zaledwie jednym sezonie.

Świetne recenzje nie wystarczyły. Wonder Man trafił do kosza

Decyzja może dziwić z kilku powodów. Wonder Man zebrał bardzo dobre recenzje i może pochwalić się wynikiem 91% w serwisie Rotten Tomatoes. Dodatkowo odtwórca głównej roli, Yahya Abdul-Mateen II, otrzymał nominację do nagrody Emmy za swój występ. Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że według doniesień serial miał wcześniej otrzymać zielone światło na realizację drugiego sezonu. Mimo to Disney zdecydował się zakończyć projekt.