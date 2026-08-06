Marvel przywróci skasowany projekt? Studio ma nowe zaskakujące plany na filmy

MCU może zaskoczyć w swojej trzeciej sadze.

Marvel Studios może ponownie zmienić swoje plany dotyczące przyszłości MCU. Według najnowszych doniesień dwa projekty przygotowywane wcześniej jako seriale dla Disney+ mogą zostać przekształcone w pełnometrażowe produkcje kinowe. Jednym z nich jest anulowany wcześniej Strange Academy. Marvel – Champions oraz Strange Academy mogą powstać jako kinowe filmy Marvel od kilku lat porządkuje kalendarz swoich premier. Po okresie intensywnego rozwoju filmowego uniwersum, podczas którego kolejne produkcje regularnie trafiały do kin oraz na Disney+, wytwórnia ograniczyła liczbę realizowanych projektów. Priorytetem ponownie ma być jakość, a nie częstotliwość premier.

Kolejnym elementem tej strategii może być zmiana formatu dwóch długo rozwijanych produkcji. Jak informuje branżowy insider Daniel Richtman, Marvel rozważa przekształcenie projektów Champions oraz Strange Academy w filmy kinowe. Pierwotnie oba tytuły miały powstać jako seriale aktorskie przeznaczone dla Disney+. Studio nie potwierdziło jednak tych informacji. Niedawno jednak ujawniono, że inny obiecujący projekt, czyli Wonder Man, został skasowany już po pierwszym sezonie. Strange Academy miało opowiadać o szkole dla młodych osób posiadających zdolności magiczne. Jedną z głównych postaci miał być Wong, ponownie grany przez Benedicta Wonga. Bohater znany między innymi z filmów o Doktorze Strange’u miał nadzorować placówkę i pomagać początkującym czarodziejom w rozwijaniu ich umiejętności.

GramTV przedstawia:

Projekt został jednak wstrzymany w lutym 2025 roku.Teraz Marvel może powrócić do pomysłu Strange Academy, choć zamiast wieloodcinkowej historii widzowie otrzymaliby pełnometrażowy film przygotowany z myślą o kinach. Nie mniej skomplikowana jest historia Champions. Produkcja była początkowo rozwijana jako film Young Avengers. Następnie projekt zmienił format i stał się planowanym serialem. Zmieniono również jego tytuł, ponieważ część należących do drużyny bohaterów przestała pasować do określenia Young Avengers. Serial ostatecznie nie wszedł jednak w fazę produkcji. Jedna z reakcji opublikowanych w mediach społecznościowych sugeruje, że Kevin Feige może chcieć wykorzystać starsze pomysły Marvela i jednocześnie ograniczyć dalsze rozwijanie seriali aktorskich. Właściwie ma to sens. Feige prawdopodobnie chce w końcu zrealizować te starsze projekty i zakończyć temat seriali. Potencjalna zmiana formatu Champions oraz Strange Academy wpisywałaby się w obecne działania Marvel Studios. Oferta aktorskich seriali MCU wyraźnie się zmniejszyła. Na 14 października 2026 roku zaplanowano premierę VisionQuest, które ma zakończyć historię rozpoczętą w WandaVision. Powstaje również trzeci sezon Daredevila, którego debiut spodziewany jest w marcu 2027 roku. Poza tymi produkcjami Marvel nie ogłosił kolejnych aktorskich seriali dla Disney+.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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