Po szumnym otwarciu nowe science fiction drastycznie traci widzów. Los filmu staje pod znakiem zapytania

Dzień objawienia szybko stracił widzów. Ale czy zdoła osiągnąć sukces finansowy?

Jak informowaliśmy wcześniej, nowy film Stevena Spielberga zaliczył zaskakująco dobre otwarcie, jedno z najlepszych w karierze reżysera. Ale zainteresowanie filmem nie utrzymało się długo. Wszystko wskazuje na to, że drugi weekend wyświetlania filmu Dzień Objawienia będzie drastycznie gorszy. Dzień Objawienia z fatalnym drugim weekendem wyświetlania w kinach Według najnowszych prognoz oryginalne widowisko science fiction ma zarobić około 16 milionów dolarów podczas drugiego weekendu wyświetlania, co oznacza spadek o około 65 procent względem debiutu. Niektóre analizy przewidywały nawet jeszcze gorszy wynik, sięgający niemal 70 procent. To dość wyraźne tąpnięcie, zwłaszcza że film rozpoczął swoją kinową przygodę od 45 milionów dolarów na rynku amerykańskim. Po zakończeniu tego weekendu jego krajowe wpływy powinny wynosić około 78 milionów dolarów. Co to oznacza?

To jeszcze nie jest katastrofa dla Spielberga. Aktualne prognozy sugerują, że Dzień Objawienia bez większego problemu przekroczy granicę 100 milionów dolarów w USA przed zakończeniem kinowej dystrybucji. Znacznie ważniejsza pozostaje jednak sytuacja globalna. Według branżowych szacunków Dzień Objawienia zgromadził już ponad 150 milionów dolarów na całym świecie, ale do osiągnięcia progu rentowności potrzebuje mniej więcej 300 milionów dolarów. Przypomnijmy, że film kosztował 115 milionów dolarów. To oznacza, że film znajduje się obecnie mniej więcej w połowie drogi do finansowego sukcesu.

GramTV przedstawia:

Dla Spielberga jest to szczególnie interesujący test. W przeciwieństwie do wielu współczesnych blockbusterów Dzień Objawienia nie bazuje na znanej marce, komiksie czy franczyzie. To autorski projekt science fiction oparty na całkowicie nowym pomyśle, co w dzisiejszym Hollywood zdarza się coraz rzadziej. Warto w tym kontekście przytoczyć przykład filmu z 2026, który zadziałał w box office dokładnie odwrotnie – w pierwszy weekend zaliczył słaby wynik, a w kolejnych, efektem kuli śnieżnej, zaczął notować spektakularny wzrost. Tym filmem jest Obsesja. Warto jednak zauważyć, że na tle całego 2026 roku rezultat nie należy do rekordowych. W ostatnich miesiącach lepiej startowały między innymi Backrooms z otwarciem przekraczającym 80 milionów dolarów oraz Straszny film 6, a także Władcy Wszechświata, które rozpoczęło kinową przygodę od ponad 50 milionów dolarów. W ten weekend filmy te zanotowały jednak wyraźny spadek. Przeczytaj recenzję filmu Dzień objawienia

Przeczytaj artykuł o twórczości Stevena Spielberga

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









