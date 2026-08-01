Blade nie powstanie. Aktor w końcu zabiera głos i wskazuje winnych

Od dłuższego czasu wiadomo było, że nowa wersja Blade’a nie doczeka się realizacji. Teraz po raz pierwszy publicznie do sprawy odniósł się Mahershala Ali, który przez lata miał wcielić się w legendarnego łowcę wampirów.

Los filmu Blade od dawna wydawał się przesądzony. Produkcja zniknęła z kalendarza premier Marvel Studios po latach opóźnień, zmian scenarzystów i reżyserów oraz niekończących się problemów z przygotowaniem projektu. Niedawno sam Kevin Feige przyznał, że ten niezrealizowany projekt mocno go boli. Mahershala Ali o sytuacji filmu Blade Przez cały okres burzliwej produkcji Mahershala Ali unikał komentowania sprawy. Teraz jednak, w rozmowie z magazynem GQ, po raz pierwszy otwarcie odniósł się do upadku projektu i zasugerował, że odpowiedzialność spoczywa po stronie Marvel Studios.

Mieliście mnie na kontrakcie, oni mają miliardy dolarów. Gdyby chcieli zrobić ten film, zrobilibyśmy go. Czuję, że jestem gotowy przestać odpowiadać na pytania o Blade’a. Te pytania należy kierować do nich. Słowa aktora wielu komentatorów odebrało jako wyraźną krytykę kierownictwa Marvel Studios i Kevina Feige’a. Marvel zapowiedział nowego Blade’a podczas San Diego Comic-Con w 2019 roku. Obsadzenie dwukrotnego laureata Oscara w roli legendarnego łowcy wampirów spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem fanów.

GramTV przedstawia:

Później jednak projekt stał się symbolem problemów studia. Film zmieniał scenarzystów i reżyserów, wielokrotnie przepisywano scenariusz, przekładano datę premiery, aż w końcu produkcja całkowicie zniknęła z harmonogramu Marvela. Według nieoficjalnych doniesień studio przez długi czas nie potrafiło znaleźć odpowiedniej koncepcji na film i jednocześnie dopasować go do coraz bardziej rozbudowanego uniwersum MCU. Wielu fanów uważało, że zamiast tego Blade powinien otrzymać prostszą, samodzielną historię skupioną na polowaniu na wampiry. W międzyczasie do roli powrócił Wesley Snipes, który pojawił się jako Blade w filmie Deadpool & Wolverine. Jego żart, że “jest tylko jeden Blade”, z perspektywy obecnych wydarzeń nabrał dla wielu fanów zupełnie nowego znaczenia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









