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Blade nie powstanie. Aktor w końcu zabiera głos i wskazuje winnych

Jakub Piwoński
2026/08/01 10:30
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Od dłuższego czasu wiadomo było, że nowa wersja Blade’a nie doczeka się realizacji. Teraz po raz pierwszy publicznie do sprawy odniósł się Mahershala Ali, który przez lata miał wcielić się w legendarnego łowcę wampirów.

Los filmu Blade od dawna wydawał się przesądzony. Produkcja zniknęła z kalendarza premier Marvel Studios po latach opóźnień, zmian scenarzystów i reżyserów oraz niekończących się problemów z przygotowaniem projektu. Niedawno sam Kevin Feige przyznał, że ten niezrealizowany projekt mocno go boli.

Blade
Blade

Mahershala Ali o sytuacji filmu Blade

Przez cały okres burzliwej produkcji Mahershala Ali unikał komentowania sprawy. Teraz jednak, w rozmowie z magazynem GQ, po raz pierwszy otwarcie odniósł się do upadku projektu i zasugerował, że odpowiedzialność spoczywa po stronie Marvel Studios.

Mieliście mnie na kontrakcie, oni mają miliardy dolarów. Gdyby chcieli zrobić ten film, zrobilibyśmy go. Czuję, że jestem gotowy przestać odpowiadać na pytania o Blade’a. Te pytania należy kierować do nich.

Słowa aktora wielu komentatorów odebrało jako wyraźną krytykę kierownictwa Marvel Studios i Kevina Feige’a. Marvel zapowiedział nowego Blade’a podczas San Diego Comic-Con w 2019 roku. Obsadzenie dwukrotnego laureata Oscara w roli legendarnego łowcy wampirów spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem fanów.

GramTV przedstawia:

Później jednak projekt stał się symbolem problemów studia. Film zmieniał scenarzystów i reżyserów, wielokrotnie przepisywano scenariusz, przekładano datę premiery, aż w końcu produkcja całkowicie zniknęła z harmonogramu Marvela.

Według nieoficjalnych doniesień studio przez długi czas nie potrafiło znaleźć odpowiedniej koncepcji na film i jednocześnie dopasować go do coraz bardziej rozbudowanego uniwersum MCU. Wielu fanów uważało, że zamiast tego Blade powinien otrzymać prostszą, samodzielną historię skupioną na polowaniu na wampiry.

W międzyczasie do roli powrócił Wesley Snipes, który pojawił się jako Blade w filmie Deadpool & Wolverine. Jego żart, że “jest tylko jeden Blade”, z perspektywy obecnych wydarzeń nabrał dla wielu fanów zupełnie nowego znaczenia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/31/mahershala-ali-calls-out-marvel-for-canceling-blade-if-they-wanted-to-do-it-we-wouldve-done-it

Tagi:

Popkultura
film
Disney
Marvel
skasowany projekt
aktor
MCU
Blade
Mahershala Ali
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112