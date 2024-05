Pierwszy dodatek do Alan Wake 2 już na horyzoncie? Działania Remedy mogą na to wskazywać

W marcu bieżącego roku poznaliśmy dokładną datę Summer Game Fest 2024 . Wydarzenie odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 7 czerwca, o godzinie 23:00 czasu polskiego i ma potrwać około 2 godzin. Jak się okazuje, miłośnicy przygód Alana Wake’a mogą prawdopodobnie spodziewać się bardzo dobrych wieści na temat pierwszego dodatku do ostatniej odsłony gry.

Jakiś czas temu Sam Lake zasugerował, że podczas tegorocznego Summer Game Fest nie zabraknie wieści od Remedy Entertainment . Aktualne działania studia zdają się potwierdzać, że podczas wydarzenia możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat pierwszego DLC do Alan Wake 2. Na profilu firmy w mediach społecznościowych doszło bowiem do zmian, które można postrzegać jako zapowiedź dobrych wieści.

Na oficjalnym profilu Remedy Entertainment w mediach społecznościowych doszło bowiem do pewnych zmian, które wiele osób odczytuje jako zapowiedź prezentacji DLC podczas nadciągającego Summer Game Fest 2024. Firma zmieniła nazwę konta na „Poison Pill Entertainment”, a na udostępnionej grafice widnieje napis „Since 1995 Night Springs City”. To sugeruje, że miasteczko Night Springs będzie istotnym elementem pierwszego rozszerzenia do Alan Wake 2.

Na zmianę w dość wymowny sposób zareagował prowadzący Summer Game Fest, Geoff Keighley. Udostępniona emotikona może sugerować, że warto śledzić wydarzenie, aby otrzymać więcej informacji w sprawie dodatku do Alan Wake 2. Przypomnijmy, że tytuł ma otrzymać dwa fabularne DLC – „Night Springs” oraz „Lake House”.