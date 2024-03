Znamy dokładną datę tegorocznego Summer Game Fest

Jak podaje między innymi serwis Gaming Bolt, dowiedzieliśmy się, kiedy odbędzie się tegoroczna edycja wydarzenia Summer Game Fest. Informacja została przekazana na oficjalnym profilu eventu na Twitterze, gdzie możemy również znaleźć informację na temat tego, ile potrwa transmisja na żywo.

Zgodnie z oficjalnym głoszeniem,(aczkolwiek może się równie dobrze wydłużyć, co często miało miejsce). Choć na razie nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów na temat gier, które zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia, najprawdopodobniej możemy spodziewać się m.in. nowego zwiastuna dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring . Istnieje też spora szansa na świeży materiał z remastera Monster Hunter Stories. Nie pozostaje nic innego, jak czekać!