Zaloguj się lub Zarejestruj

Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Twórcy dzielą się szczegółami

Mikołaj Ciesielski
2025/12/12 14:15
0
0

To również „najśmielszy jak dotąd krok” deweloperów ze studia Remedy Entertainment „w kierunku rozszerzenia uniwersum Control”.

W trakcie The Game Awards 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Control Resonant, czyli kontynuacji ciepło przyjętej produkcji z 2019 roku. W trakcie wspomnianego wydarzenia otrzymaliśmy zwiastun, a także termin premiery. To jednak nie koniec, ponieważ na oficjalnym blogu PlayStation opublikowano wpis, który ujawnia nieco więcej szczegółów na temat nadchodzącej gry studia Remedy Entertainment.

Control Resonant
Control Resonant

Control Resonant będzie nagradzać „ciekawość i eksplorację”. Remedy Entertainment stawia na swobodę

Zgodnie z przekazanymi informacjami Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Nadchodząca produkcja studia Remedy Entertainment ma być „najśmielszym jak dotąd krokiem w kierunku rozszerzenia uniwersum kontrol”. W trakcie rozgrywki gracze odwiedzą „współczesny, ale zniszczony przez zjawiska paranormalne” Manhattan, a ciekawość użytkowników będzie nagradzana.

Gracze mogą eksplorować rozległe obszary miasta, z których każdy kryje rozgałęzione misje, spotkania i wydarzenia, które można realizować w dowolnej kolejności. Ten świat jest żywy, dziwny i można w niego wracać – pełen odkryć, które nagradzają ciekawość i eksplorację – informuje Mikael Kasurinen z Remedy Entertainment.

GramTV przedstawia:

W Control Resonant gracze będą mogli liczyć na swobodę nie tylko w kwestii eksploracji świata, ale również w rozwoju bohatera. Kasurinen zapowiada, że nadprzyrodzone moce i broń głównego bohatera będą „ewoluować dzięki rozbudowanemu systemowi postępów”, za którego sprawą w grze obecnych będzie „wiele stylów walki i podejść do eksploracji”. Jednym słowem – nadchodząca produkcja Remedy Entertainment pozwoli użytkownikom znaleźć własny, ulubiony styl rozgrywki.

Na koniec warto dodać, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Remedy Entertainment zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/control-resonant-is-an-open-ended-action-rpg-our-boldest-step-yet-in-expanding-the-universe

Tagi:

News
szczegóły
Remedy Entertainment
science fiction
TPP
eksploracja
Control 2
RPG akcji
rozwój postaci
Control Resonant
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112