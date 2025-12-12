Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Twórcy dzielą się szczegółami

W trakcie The Game Awards 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Control Resonant, czyli kontynuacji ciepło przyjętej produkcji z 2019 roku. W trakcie wspomnianego wydarzenia otrzymaliśmy zwiastun, a także termin premiery. To jednak nie koniec, ponieważ na oficjalnym blogu PlayStation opublikowano wpis, który ujawnia nieco więcej szczegółów na temat nadchodzącej gry studia Remedy Entertainment.

Control Resonant będzie nagradzać „ciekawość i eksplorację”. Remedy Entertainment stawia na swobodę

Zgodnie z przekazanymi informacjami Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Nadchodząca produkcja studia Remedy Entertainment ma być „najśmielszym jak dotąd krokiem w kierunku rozszerzenia uniwersum kontrol”. W trakcie rozgrywki gracze odwiedzą „współczesny, ale zniszczony przez zjawiska paranormalne” Manhattan, a ciekawość użytkowników będzie nagradzana.