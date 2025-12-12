Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Twórcy dzielą się szczegółami

To również „najśmielszy jak dotąd krok” deweloperów ze studia Remedy Entertainment „w kierunku rozszerzenia uniwersum Control”.
W trakcie The Game Awards 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Control Resonant, czyli kontynuacji ciepło przyjętej produkcji z 2019 roku. W trakcie wspomnianego wydarzenia otrzymaliśmy zwiastun, a także termin premiery. To jednak nie koniec, ponieważ na oficjalnym blogu PlayStation opublikowano wpis, który ujawnia nieco więcej szczegółów na temat nadchodzącej gry studia Remedy Entertainment.
Control Resonant będzie nagradzać „ciekawość i eksplorację”. Remedy Entertainment stawia na swobodę
Zgodnie z przekazanymi informacjami Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Nadchodząca produkcja studia Remedy Entertainment ma być „najśmielszym jak dotąd krokiem w kierunku rozszerzenia uniwersum kontrol”. W trakcie rozgrywki gracze odwiedzą „współczesny, ale zniszczony przez zjawiska paranormalne” Manhattan, a ciekawość użytkowników będzie nagradzana.
Gracze mogą eksplorować rozległe obszary miasta, z których każdy kryje rozgałęzione misje, spotkania i wydarzenia, które można realizować w dowolnej kolejności. Ten świat jest żywy, dziwny i można w niego wracać – pełen odkryć, które nagradzają ciekawość i eksplorację – informuje Mikael Kasurinen z Remedy Entertainment.
W Control Resonant gracze będą mogli liczyć na swobodę nie tylko w kwestii eksploracji świata, ale również w rozwoju bohatera. Kasurinen zapowiada, że nadprzyrodzone moce i broń głównego bohatera będą „ewoluować dzięki rozbudowanemu systemowi postępów”, za którego sprawą w grze obecnych będzie „wiele stylów walki i podejść do eksploracji”. Jednym słowem – nadchodząca produkcja Remedy Entertainment pozwoli użytkownikom znaleźć własny, ulubiony styl rozgrywki.
Na koniec warto dodać, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Remedy Entertainment zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
