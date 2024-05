Alan Wake 2 z prezentacją DLC na Summer Game Fest? Sam Lake podgrzewa atmosferę

Wygląda na to, że Remedy Entertainment szykuje niespodziankę dla swoich fanów.

Skąd pomysł, że twórcy gry Alan Wake 2 szykują się do prezentacji dodatku? Wszystkiemu winien jest Sam Lake – dyrektor kreatywny Remedy Entertainment – który postanowił podgrzać nieco atmosferę przed zbliżającymi się wielkimi krokami Summer Game Fest 2024. Popularny deweloper zasugerował bowiem, że na wspomnianym wydarzeniu nie zabraknie też wieści od fińskiego studia.

Alan Wake 2 to najszybciej sprzedająca się gra w historii Remedy Entertainment . Wspomniana produkcja wciąż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontynuacja przygód tytułowego pisarza ma bowiem otrzymać w tym roku dwa fabularne rozszerzenia . Niewykluczone, że jedno z przygotowywanych przez fińskie studio DLC zostanie zaprezentowane już w przyszłym miesiącu.

Drugie rozszerzenie nosi nazwę „Lake House”. W tym przypadku gracze będą mieli okazję zbadać tytułowy obiekt badawczy znajdujący się nad brzegiem Cauldron Lake. Remedy Entertainment zapowiada, że w drugim DLC gracze przeżyją „dwie oddzielne przygody, podczas których rzeczywistości Sagi Anderson i Alana Wake’a znowu się ze sobą zderzą”.

Na koniec przypomnijmy, że gra Alan Wake 2 dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.

