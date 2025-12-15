Brak Starfielda na The Game Awards 2025 mocno rozczarował fanów. Nadzieje na nowe DLC słabną

Czy Bethesda pomimo zapewnień jednak porzuciła zapowiadane DLC do Starfielda?

Nieobecność Starfielda na gali The Game Awards 2025 wywołała falę rozczarowania wśród fanów kosmicznego RPG od Bethesdy. Coraz więcej graczy obawia się, że tytuł może już nigdy nie doczekać się dużej aktualizacji ani drugiego fabularnego dodatku. Starfield idzie w odstawkę? Choć Bethesda nigdy oficjalnie nie zapowiedziała obecności na gali ani nie obiecywała żadnych konkretnych ogłoszeń, studio wcześniej deklarowało, że do końca roku podzieli się nowymi informacjami dotyczącymi Starfielda. Dla wielu fanów The Game Awards były więc ostatnią i zarazem najlepszą okazją, aby gra ponownie znalazła się w centrum uwagi.

Choć widzowie opuścili wydarzenie z poczuciem niedosytu w kwestii Starfielda, sama gala obfitowała w głośne zapowiedzi. Mimo tak licznych premier i aktualizacji, Starfield, a nawet cała Bethesda, byli dla wielu wielkim nieobecnym tego wieczoru. Po premierze ponad dwa lata temu, Starfield otrzymał kilka aktualizacji zawartości oraz duży dodatek fabularny Shattered Space, który spotkał się jednak z bardzo negatywnym odbiorem ze strony graczy i krytyków. Od czasu premiery dodatku Bethesda w dużej mierze milczy na temat dalszego rozwoju gry. W marcu studio informowało jedynie, że zespół intensywnie pracuje nad czymś nowym i że ma wiele ekscytujących planów na ten rok związanych ze Starfieldem. To właśnie ta zapowiedź sprawiła, że brak gry na The Game Awards wywołał tak silną reakcję społeczności.

Na Reddicie nie brakowało gorzkich komentarzy. Jeden z użytkowników stwierdził, że Bethesda zmarnowała trzecią szansę, aby pokazać nad czym pracuje, dodając, że studio straciło jego zaufanie. Inny napisał wprost, że dla Starfielda nie ma już nadziei. Część fanów wciąż liczy na kolejną dużą aktualizację lub drugi dodatek fabularny, jednak Bethesda nadal nie ujawniła, nad czym dokładnie pracuje. Od dłuższego czasu krążą także plotki, że Starfield może być kolejną grą Xboxa, która trafi na PlayStation 5. Taki scenariusz nie byłby zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Microsoft przeniósł już na PS5 takie tytuły jak Forza Horizon 5 czy Microsoft Flight Simulator. Oficjalnego potwierdzenia jednak wciąż brak. Nieoficjalne doniesienia sugerują, że Starfield mógłby zadebiutować na PS5 wiosną 2026 roku, równocześnie z kolejnym dużym rozszerzeniem zawartości. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, kolejną okazją do ogłoszeń może być Xbox Developer Direct, zaplanowany na styczeń. Informację o wydarzeniu potwierdził w ubiegłym tygodniu szef Microsoft Studios, Matt Booty, zapowiadając prezentację gier Xboxa planowanych na 2026 rok. Choć lista tytułów nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, największymi kandydatami do pojawienia się podczas Directa są Fable, Forza Horizon 6 oraz Gears of War: E-Day. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Starfield znajdzie się wśród prezentowanych produkcji.