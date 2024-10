Pierwsze recenzje Diablo 4: Vessel of Hatred. DLC ze świetnym odbiorem wśród krytyków

Diablo 4: Vessel of Hatred spotkało się zatem z bardzo ciepłym odbiorem wśród krytyków. Według części dziennikarzy Blizzard wysłuchał graczy i wprowadził oczekiwane ulepszenia poprawiające wrażenia z rozgrywki, w tym zmiany w balansie. Rozszerzenie ma oferować mnóstwo nowej zawartości, różnorodność, a także sporo aktywności w tak zwanym endgame. Nie brakuje pochwał dla nowej klasy, warstwy muzycznej, efektów wizualnych, fabuły, postaci czy krwawej walki. Niektórzy krytycy podkreślają, że dodatek przewyższa podstawową wersję gry pod wieloma względami.

Z drugiej strony, pojawiło się kilka głosów krytyki. Nie każdemu przypadła do gustu historia, najemnicy czy nowe lochy. Recenzenci zwrócili również uwagę na liczne błędy techniczne, a także rozczarowującą długość kampanii i jej zakończenie.

Rozpocznij nowy rozdział historii Diablo® IV w dodatku Vessel of Hatred™ i kontynuuj przygody, by zniweczyć diaboliczne plany Mefista, jednego z Najwyższych Złych. Odkryj nową klasę, spirytystę, który podczas walki wzywa do pomocy mistyczne duchy. Odwiedź Nahantu, nowy region pełen bujnych dżungli. Zmierz się z nowymi wrogami, przejdź przez nowe podziemia i współpracuj z innymi, by stawić czoła nowym wyzwaniom PvE. – czytamy w opisie dodatku na platformie Steam.