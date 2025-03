Nowe DLC do The Elder Scrolls Online jest już dostępne. Pobierzecie także darmową aktualizację do podstawowej wersji gry

Pakiet z lochami The Elder Scrolls Online: Fallen Banners oraz darmowa aktualizacja, są już dostępne do pobrania.

Bethesda poinformowała, że nowe DLC do The Elder Scrolls Online, czyli ich popularnej gry MMO RPG, jest już dostępne. Aby zdobyć DLC trzeba spełnić jeden mały warunek. Gra otrzymała także darmową aktualizację, która oferuje kilka ulepszeń, w tym prędkość początkowych wierzchowców.

Aby zyskać dostęp do lochów z pakietu Fallen Banners gracze muszą posiadać abonament ESO Plus. W dalszej części roku, Bethesda udostępni dodatkowe sposoby na dostęp do tej zawartości, ale więcej na informacji na ten temat, firma poda podczas prezentacji ESO Direct 2025 już 10 kwietnia o godz. 21:00 czasu polskiego.

Premierze Fallen Banners towarzyszy także bezpłatna, czterdziesta piąta aktualizacja podstawowej wersji gry, która zapewni wszystkim graczom w The Elder Scrolls Online serię poprawek, dodatków i ulepszeń. W ramach tej aktualizacji, kilka stref startowych otrzymało odświeżenie graficzne, aby lepiej pasowały do wysokiego poziomu szczegółowości w reszcie gry.