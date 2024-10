Diablo 4: Vessel of Hatred na zwiastunie live-action. Blizzard szykuje graczy na premierę dodatku

Blizzard nie zamierza zwalniać tempa przed premierą, w związku z czym w sieci ukazał się nowy zwiastun Diablo 4: Vessel of Hatred. Tym razem deweloperzy zaprezentowali trailer live-action. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Rozpocznij nowy rozdział historii Diablo® IV w dodatku Vessel of Hatred™ i kontynuuj przygody, by zniweczyć diaboliczne plany Mefista, jednego z Najwyższych Złych. Odkryj nową klasę, spirytystę, który podczas walki wzywa do pomocy mistyczne duchy. Odwiedź Nahantu, nowy region pełen bujnych dżungli. Zmierz się z nowymi wrogami, przejdź przez nowe podziemia i współpracuj z innymi, by stawić czoła nowym wyzwaniom PvE. – czytamy w opisie dodatku na platformie Steam.