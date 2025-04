Aktorski Jak wytresować smoka to najlepszy remake w historii? Zapowiedziano już kontynuację

Podczas CinemaCon w Las Vegas Universal Pictures zorganizowało zamknięty pokaz aktorskiego Jak wytresować smoka. Pierwsi widzowie i krytycy otrzymali możliwość obejrzenia nieukończonej jeszcze wersji filmu, po seansie którego do sieci trafiły pierwsze opinie, które są niezwykle optymistyczne. Chociaż pierwsze opinie często chwalą film, to tym razem wydaje się, że przełoży się to również na późniejsze recenzje. Ale to nie koniec niespodzianek dla fanów serii i podczas panelu studio zapowiedziało już drugą część.

Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej pierwsza część stanie się hitem. W pierwszych reakcjach pojawiają się określenia, że to „jeden z najlepszych aktorskich remake’ów”, jaki kiedykolwiek powstał. Chwalone są przede wszystkim aspekty wizualne, a także potraktowanie materiału źródłowego z należytym szacunkiem. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Jak wytresować smoka jest spektakularne. Wizualnie oszałamiający i emocjonalnie angażujący remake animowanego klasyka. Reżyser Dean DeBlois odtwarza magię oryginału z dużą ilością akcji, humoru i serca. Mason Thames jako Czkawka to idealny wybór obsadowy, podobnie jak reszta aktorów… To film, który trzeba zobaczyć w kinie — przypomina, dlaczego kochamy chodzić do kina. To będzie ogromny hit.

Jest przepięknym nowym spojrzeniem na jeden z najbardziej ukochanych animowanych filmów wszech czasów. Pełen serca, bierze wszystko, co czyniło oryginał wyjątkowym, i wynosi to na nowy poziom dzięki zapierającej dech w piersiach oprawie wizualnej i spektakularnej historii dostosowanej do nowego pokolenia.

Ten remake ma cały urok oryginału, rozbudowany do czegoś, o co nigdy bym go nie podejrzewała. Obsada jest niesamowita, a smoki — przeurocze. Straciłam rachubę, ile razy płakałam. To naprawdę coś wyjątkowego.

Film aktorski oddaje magię oryginału niemal w każdym aspekcie. Wszystkie kluczowe momenty są na miejscu, serce i emocje również. Świetne występy aktorskie na całej linii. Moja jedyna uwaga to fakt, że nowe elementy – choć dobre i subtelne – nie wynoszą całości na wyższy poziom.

Jak wytresować smoka to prawdopodobnie jedna z najbardziej wiernych aktorskich adaptacji, jakie widziałem. Idealnie dobrana obsada i świetnie wyglądające smoki, które choć komputerowe, to nie wybijają z immersji. Muzyka jest fantastyczna. Nie możecie tego przegapić! Chcę własnego smoka!

