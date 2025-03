Twórcy Lies of P: Overture zdradzają, ile godzin spędzimy z DLC. Nadciąga zimowa przygoda w Krat

Przy okazji przypomnijmy, że Lies of P: Overture pozwoli wcielić się w marionetkę Gepetto, tak, jak w oryginale. DLC pokaże ostatnie dni Krat, a akcja osadzona jest w zimowej scenerii.

Lies of P: Overture to dramatyczny prequel cieszącej się uznaniem gry action RPG z gatunku soulslike, Lies of P. W grze przeniesiesz się do miasta Krat w ostatnich dniach, gdy wciąż unosi się nad nim echo przejmującego piękna XIX-wiecznej Belle Époque. Znajdziesz się na skraju masakry zwanej furią marionetek i podążysz za Legendarną Tropicielką – tajemniczą przewodniczką – poprzez niewypowiedziane historie i przyprawiające o ciarki tajemnice. Jako zabójcza marionetka Geppetta, będziesz przemierzać miasto Krat i jego otoczenie, odkrywając sekrety i biorąc udział w epickich walkach, które ukształtują przeszłość i przyszłość Kratu. – brzmi opis gry na Steamie.