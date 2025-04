Minecraft to jeden z „najgorszych filmów roku”. Ekranizacja zbiera fatalne oceny

Odbyła się oficjalna światowa premiera filmu Minecraft, po której do sieci trafiły pierwsze recenzje. W przeciwieństwie do przedpremierowych opinii, które były zaskakująco pozytywne, krytycy w swoich tekstach nie byli aż tak łaskawi i ekranizacja słynnej gry Mojang jest jedną z najgorszych produkcji tego roku. W serwisie Rotten Tomatoes film ma tylko 52% pozytywnych opinii z 52 recenzji, a średnia ocena wynosi 5,3/10. Podobny wynik uzyskał Super Mario Bros. Film z 2023 roku, który na „pomidorach” ma 59% pozytywnych recenzji. Z kolei na Metacritic Minecraft ma notę 47/100 z 22 opinii.

Minecraft – pierwsze recenzje

Podobnie jak było to w pierwszych opiniach, również w recenzjach przewijają się sformułowania, że nie jest to udany film, ale dostarczająco sporo rozrywki. Jednak wielu osobom to nie wystarczyło i wymienili mnóstwo problemów produkcji, począwszy od absurdalnej i powierzchownej historii, przez nietrafione żarty, aż po kiepską grę aktorską głównych aktorów. Sporo narzekań jest również na samą stylistykę filmu, która łączy w sobie grę aktorską z komputerową animacją, co nie wyszło najlepiej. Nie brakuje również głosów, że to najgorszy film tego roku, jak również jedna z najsłabszych ekranizacji gier. Niewielu krytykom Minecraft przypadł do gustu, ale nawet w pozytywnych recenzjach jest sporo narzekań na poszczególne aspekty produkcji. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.