Assassin’s Creed Shadows zdobywa uznanie w Japonii. Pochwały za klimat i bohaterów

Niedawno informowaliśmy, że Assassin’s Creed Shadows osiągnął wynik lepszy od Origins i Odyssey . Wokół gry nie brakowało kontrowersji, jednak według ostatnich doniesień, tytuł miał stanowić drugą co do wielkości premierę w historii serii . Teraz okazuje się, że produkcja została pozytywnie przyjęta również przez japońskich krytyków.

Serwis Polygon (via GameRant ) zebrał recenzje Assassin’s Creed Shadows, które ukazały się w Japonii. Produkcja Ubisoftu zaimponowała recenzentom swoją szczegółową i wierną rekonstrukcją tamtych czasów. Mimo burzliwego okresu poprzedzającego premierę, związanego głównie z kontrowersyjnym wyborem dwojga protagonistów, gra zdobywa uznanie w kraju kwitnącej wiśni.

Gracze wcielają się w Naoe, zwinną shinobi, oraz Yasuke, postać czarnoskórego samuraja, co od początku wzbudzało wiele dyskusji. Mimo to japońscy recenzenci w większości pozytywnie ocenili dwójkę bohaterów. Co prawda, postać Yasuke spotkała się z nieco większą dozą krytyki za wyidealizowane przedstawienie jako „perfekcyjnego samuraja”, lecz wszystkie media uznały jego historyczną obecność w Japonii.

Pochwały zebrała też rekonstrukcja feudalnej Japonii, w tym zielone, górskie krajobrazy i tętniące życiem miasta, wzbogacone o sezonowe efekty pogodowe. Jeden z recenzentów 4Gamer określił natomiast te widoki jako „nostalgiczne” i przywołujące wspomnienia z dzieciństwa.

Premiera Assassin’s Creed Shadows odbyła się 20 marca 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia...