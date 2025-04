Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry w kwietniu 2025 na PC

Początek nowego miesiąca to idealny moment, by przyjrzeć się świeżym okazjom na darmowe gry dla graczy. Kwiecień zapowiada się naprawdę interesująco – nie tylko z powodu coraz cieplejszej temperatury za oknem, ale też dzięki nowym prezentom, które trafią do naszej biblioteki. Jak co miesiąc, Epic Games Store zaserwuje nam kolejną porcję niespodzianek, ale nie zabraknie też ofert od Steama, czy GOG-a. Warto też zerknąć na to, co przygotowały Amazon Prime Gaming i Humble Choice, które coraz częściej zaskakują ciekawymi perełkami. Także Xbox Game Pass szykuje solidny zestaw nowości. Jeśli planujecie wiosenne porządki ze swojej kupki wstydu, to lepiej zostawcie trochę miejsca – kwiecień to kolejna okazja, by bez wydawania ani grosza dorzucić do kolekcji sporo ciekawych gier. Sprawdźmy więc, co czeka na nas w tym miesiącu!

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Cat Quest: od 27 marca do 3 kwietnia (Epic Games Store)

Neko Ghost, Jump!: od 27 marca do 3 kwietnia (Epic Games Store)

Tajemnicza gra: od 3 kwietnia do 10 kwietnia (Epic Games Store)

OFERTY STAŁE