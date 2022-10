Pierścienie Władzy znów straciły na oglądalności. Ród smoka tuż za plecami serialu Amazona

Z najnowszego raportu Nielsena dowiedzieliśmy się jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Okazuje się, że 33% widzów Rodu smoka ogląda również Pierścienie Władzy. Z kolei 34% widzów Władcy Pierścieni od Amazona ogląda także prequel Gry o Tron.

Na koniec zapraszamy Was do przeczytania recenzji całego pierwszego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Serial imponuje oprawą wizualną, ale czy to wystarczyło, aby była to udana produkcja? Dowiedziecie się tego z naszej recenzji!