Kiedy zadebiutuje 2 sezon Pierścieni Władzy? Widzowie poczekają nawet kilka lat

Oznacza to, że na powrót do Śródziemia poczekamy przynajmniej do 2024 roku, ale możemy spodziewać się opóźnienia premiery nawet do 2025 roku. Choć koszty produkcji kolejnych sezonów będą mniejsze, to już teraz Amazon zainwestował około 700 milionów dolarów na serial, który ma zaplanowanych pięć sezonów.

Dla Amazona premiera drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy będzie sporym wyzwaniem. Wielu obecnych widzów serialu może być niechętna wrócić do oglądania produkcji po tak długiej przerwie. Ciężko będzie również zachęcić nowych widzów, którzy z kolei mogą nie pałać entuzjazmem, aby nadrabiać osiem odcinków pierwszego sezonu sprzed 2 czy 3 lat. Nawet przy wysokiej jakości realizacji i poprawie większości błędów pierwszej serii, druga może mieć problemy z osiągnięciem odpowiedniej oglądalności, aby uzasadnić stworzenie kolejnych sezonów.