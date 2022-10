Pierścienie Władzy pokonane przez seriale Netflixa. Nowe dane o oglądalności

W ostatnim czasie poznajemy coraz więcej liczb dotyczących oglądalności Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Przed tygodniem dowiedzieliśmy się, że serial wystartował z bardzo dobrego poziomu, z łatwością pokonując Ród smoka. Szefowa Amazon Studios, Jennifer Salke, w niedawnym wywiadzie wyznała, że na platformie po adaptację powieści Tolkiena sięgnęło już około 100 milionów subskrybentów. Nielsen przedstawił kolejne pomiary liczby minut spędzonych przy filmach i serialach z okresu od 5 do 11 września. Wynika z nich, że Pierścienie Władzy musiały uznać wyższość aż dwóch seriali Netflixa.

Pierścienie Władzy – nowe wyniki oglądalności

Władca Pierścieni od Amazona w pierwszym pełnym tygodniu września zaliczył oglądalność na poziomie 1,203 miliarda minut osiągniętych przez trzy dostępne odcinki. Jest to więc podobna oglądalność do tej, którą serial uzyskał na dwuodcinkową premierę (1,253 mld minut). Porównując jednak do wyników Rodu smoka, twórcy Pierścieni Władzy mają się czego obawiać. Produkcja HBO zaliczyła spory wzrost oglądalności, uzyskując 1,016 miliarda minut z czterech dostępnych odcinków, w porównaniu do 781 milionów minut z trzech epizodów.