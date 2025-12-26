Snoop Dogg i Andrea Bocelli w jednym? Zobaczcie nagrania ze świątecznego show na Netflixie

Snoop Dogg był gwiazdą świątecznego show NFL na Netfliksie. Na scenie pojawili się także Huntr/x, Andrea Bocelli i Lainey Wilson.
Snoop Dogg był główną gwiazdą świątecznego widowiska muzycznego podczas NFL Christmas Gameday Live, transmitowanego przez Netflixa. Raper poprowadził show w przerwie meczu Detroit Lions - Minnesota Vikings, który odbył się na stadionie U.S. Bank Stadium w Minneapolis.
Snoop Dogg gwiazdą show Netflixa
Występ zatytułowany “Snoop’s Holiday Halftime Party” zapowiedziała Martha Stewart. Kolorowe widowisko łączyło różne gatunki muzyczne, od hip-hopu i country, przez K-pop, aż po klasyczny crossover. Snoop Dogg pojawił się na murawie w czerwonym, świątecznym stroju: długim płaszczu z futrzanym wykończeniem, narzuconym na dwurzędowy garnitur. Show otworzył serią klasyków, w tym coverami utworów Dr. Dre: The Next Episode oraz Nuthin’ but a ‘G’ Thang. Następnie wykonał świąteczną wersję The Twelve Days of Christmas wraz z Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami, wokalistkami tworzącymi zespół Huntr/x, znany z animowanego hitu Netfliksa Kpop Demon Hunters.
W kolejnej części koncertu Snoop zaprezentował swoje największe przeboje, między innymi Drop It Like It’s Hot oraz Who Am I? (What’s My Name?). Do rapera dołączyła również gwiazda country Lainey Wilson, która wykonała klasyk Santa Claus Is Coming to Town. Finałem widowiska był cover White Christmas z repertuaru Binga Crosby’ego. Na scenie obok Snoopa pojawili się światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli oraz jego syn Matteo Bocelli. Wcześniej świąteczną atmosferę wydarzenia wprowadziła Kelly Clarkson, prezentując specjalny teledysk do utworu Underneath the Tree, swojego świątecznego hitu z 2013 roku, utrzymany w stylistyce łączącej futbol amerykański z bożonarodzeniową estetyką.
Netflix zapowiedział gwiazdorskie świąteczne widowisko na początku miesiąca. Sam raper w oficjalnym oświadczeniu napisał:
NFL, Netflix i wasz wujek Snoop w pierwszy dzień świąt? Serwujemy muzykę, miłość i dobre wibracje dla całego świata.
Tegoroczny występ Snoopa Dogga odbył się rok po tym, jak Beyonce zagrała podczas pierwszego świątecznego show Netfliksa. Artystka zaprezentowała wówczas w Houston premierowe wykonania utworów z albumu Cowboy Carter, nagrodzonego trzema statuetkami Grammy.
