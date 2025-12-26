Snoop Dogg i Andrea Bocelli w jednym? Zobaczcie nagrania ze świątecznego show na Netflixie

Snoop Dogg był gwiazdą świątecznego show NFL na Netfliksie. Na scenie pojawili się także Huntr/x, Andrea Bocelli i Lainey Wilson.

Snoop Dogg był główną gwiazdą świątecznego widowiska muzycznego podczas NFL Christmas Gameday Live, transmitowanego przez Netflixa. Raper poprowadził show w przerwie meczu Detroit Lions - Minnesota Vikings, który odbył się na stadionie U.S. Bank Stadium w Minneapolis.

Snoop Dogg gwiazdą show Netflixa

Występ zatytułowany “Snoop’s Holiday Halftime Party” zapowiedziała Martha Stewart. Kolorowe widowisko łączyło różne gatunki muzyczne, od hip-hopu i country, przez K-pop, aż po klasyczny crossover. Snoop Dogg pojawił się na murawie w czerwonym, świątecznym stroju: długim płaszczu z futrzanym wykończeniem, narzuconym na dwurzędowy garnitur. Show otworzył serią klasyków, w tym coverami utworów Dr. Dre: The Next Episode oraz Nuthin’ but a ‘G’ Thang. Następnie wykonał świąteczną wersję The Twelve Days of Christmas wraz z Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami, wokalistkami tworzącymi zespół Huntr/x, znany z animowanego hitu Netfliksa Kpop Demon Hunters.