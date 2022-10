Ilu widzów obejrzało Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy? Amazon podał liczbę

Niestety nie znamy metodologii liczenia widzów programów Amazon Prime Video. Podana liczba 100 milionów widzów to wszystkie osoby, które uruchomiły serial na platformie, ale nie wiadomo, ile z nich pozostało przy serialu do najnowszego, szóstego odcinka. Nie wiadomo również, jak długi czas trzeba spędzić na oglądaniu produkcji, aby serwis zaliczył daną osobę do publiczności. Choć liczba, którą pochwaliła się Salke jest rewelacyjna, to w rzeczywistości jest sporo niejasności, które nie tłumaczą, na jakim poziomie naprawdę kształtuje się oglądalność serialowego Władcy Pierścieni.