Piąty odcinek The Last of Us przyśpieszony. Epizod trafi na HBO Max w tym tygodniu

Najnowszy czwarty odcinek The Last of Us jest już dostępny na HBO Max. Krytycy poprzedniego epizodu mogą odetchnąć z ulgą i serial powrócił do dwójki głównych bohaterów, ponownie prowadząc ich główny wątek. Najnowszy odcinek wprowadza do fabuły nowe postacie, których historia kontynuowana będzie w kolejnym. Na szczęście widzowie będą mogli zapoznać się z następnym epizodem jeszcze w tym tygodniu i odcinek już w najbliższą sobotę powinien trafić na HBO Max.

Piąty odcinek The Last of Us zadebiutuje szybciej na HBO Max

HBO zdecydowało się przesunąć premierę piątego epizodu na sobotę 11 lutego o 3:00 czasu polskiego ze względu na niedzielny finał Super Bowl LVII, w którym zmierzą się Kansas City Chiefs z Philadelphia Eagles. Tym samym użytkownicy HBO Max obejrzą odcinek nieco wcześniej. Piąty epizod nadal zostanie wyemitowany na kanale HBO w niedzielny wieczór w Ameryce.