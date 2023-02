Gwiazda The Last of Us zrezygnowała z grania 25 lat temu. Wszystko przez tę grę

Trzeci odcinek The Last of Us wywołał sporo kontrowersji odejściem od materiału źródłowego i przedstawieniu spin-offu dotyczącego relacji Billa i Franka. Mimo to serial zanotował kolejny wzrost oglądalności, notując średnią widownię na poziomie 21,3 mln na odcinek w Stanach Zjednoczonych. Widzowie zachwyceni epizodem byli szczególnie zaskoczeni rolą Nicka Offermana, który wcielił się w Billa. Aktor został zaproszony do programu Jimmy’ego Kimmela, w którym zdradził ciekawostkę, że wiele lat temu był zapalonym graczem, ale zdecydował się zrezygnować z tej formy rozrywki przez jedną z gier.