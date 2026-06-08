Nowości w Xbox Game Pass na start tygodnia. Dwie nowe gry już dostępne

Katalog usługi Microsoftu powiększa się o survival w chmurach i realistyczny boks.

Xbox Game Pass rozpoczął tydzień od aktualizacji katalogu, wprowadzając dwie gry o zupełnie różnym charakterze. Wśród nich znalazła się premiera dostępna w dniu debiutu oraz produkcja sportowa, która mimo solidnego przyjęcia nie zyskała pełnego wsparcia twórców.

Xbox Game Pass – dwa nowe tytuły dla abonentów

Do usługi trafił przede wszystkim Solarpunk, czyli survival osadzony w futurystycznym świecie unoszących się wysp. Gracze budują bazy, uprawiają rośliny, tworzą urządzenia i eksplorują podniebne krainy, zarówno solo, jak i w trybie współpracy.