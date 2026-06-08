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Nowości w Xbox Game Pass na start tygodnia. Dwie nowe gry już dostępne

Mikołaj Berlik
2026/06/08 15:00
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Katalog usługi Microsoftu powiększa się o survival w chmurach i realistyczny boks.

Xbox Game Pass rozpoczął tydzień od aktualizacji katalogu, wprowadzając dwie gry o zupełnie różnym charakterze. Wśród nich znalazła się premiera dostępna w dniu debiutu oraz produkcja sportowa, która mimo solidnego przyjęcia nie zyskała pełnego wsparcia twórców.

Xbox
Xbox

Xbox Game Pass – dwa nowe tytuły dla abonentów

Do usługi trafił przede wszystkim Solarpunk, czyli survival osadzony w futurystycznym świecie unoszących się wysp. Gracze budują bazy, uprawiają rośliny, tworzą urządzenia i eksplorują podniebne krainy, zarówno solo, jak i w trybie współpracy.

Solarpunk to gra typu survival osadzona w zaawansowanym technologicznie świecie latających wysp. Samodzielnie lub wraz z przyjaciółmi możesz budować budynki, uprawiać żywność, tworzyć gadżety i odkrywać odległe wyspy własnym sterowcem.

Wykorzystaj światło słoneczne, wiatr i wodę, aby stworzyć system energetyczny i zautomatyzować takie procesy, jak zbieranie surowców i podlewanie roślin.

Drugą nowością jest Undisputed, realistyczna gra bokserska skupiona na dokładnym odwzorowaniu walk w ringu. Tytuł oferuje rozbudowany system starć, licencjonowanych zawodników oraz dużą swobodę kontroli podczas pojedynków.

GramTV przedstawia:

W boksie nie chodzi tylko o zadawanie ciosów. Ring to strategiczne pole bitwy, na którym zawodnicy mogą wybierać kąt ataku, zastawiać pułapki i przechytrzyć przeciwników dzięki sprytnym taktykom. Dlatego w grze „Undisputed” wprowadziliśmy kilka warstw mechaniki walki, zapewniających większą niż kiedykolwiek kontrolę, która pozwoli opanować tę sztukę do perfekcji.

Przypomnijmy, że wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć Xbox Games Showcase. W ramach pokazu zobaczyliśmy ogrom zapowiedzi oraz innych ciekawych ogłoszeń – “Limitowany Xbox rozdawany za darmo. Widzowie oszaleli ze szczęścia”.

Tagi:

News
PC
Xbox Game Pass
Xbox
boks
Xbox Series X
Xbox Series S
Undisputed
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112