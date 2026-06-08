Nowości w Xbox Game Pass na start tygodnia. Dwie nowe gry już dostępne

Katalog usługi Microsoftu powiększa się o survival w chmurach i realistyczny boks.
Xbox Game Pass rozpoczął tydzień od aktualizacji katalogu, wprowadzając dwie gry o zupełnie różnym charakterze. Wśród nich znalazła się premiera dostępna w dniu debiutu oraz produkcja sportowa, która mimo solidnego przyjęcia nie zyskała pełnego wsparcia twórców.
Xbox Game Pass – dwa nowe tytuły dla abonentów
Do usługi trafił przede wszystkim Solarpunk, czyli survival osadzony w futurystycznym świecie unoszących się wysp. Gracze budują bazy, uprawiają rośliny, tworzą urządzenia i eksplorują podniebne krainy, zarówno solo, jak i w trybie współpracy.
Solarpunk to gra typu survival osadzona w zaawansowanym technologicznie świecie latających wysp. Samodzielnie lub wraz z przyjaciółmi możesz budować budynki, uprawiać żywność, tworzyć gadżety i odkrywać odległe wyspy własnym sterowcem.
Wykorzystaj światło słoneczne, wiatr i wodę, aby stworzyć system energetyczny i zautomatyzować takie procesy, jak zbieranie surowców i podlewanie roślin.
Drugą nowością jest Undisputed, realistyczna gra bokserska skupiona na dokładnym odwzorowaniu walk w ringu. Tytuł oferuje rozbudowany system starć, licencjonowanych zawodników oraz dużą swobodę kontroli podczas pojedynków.
GramTV przedstawia:
W boksie nie chodzi tylko o zadawanie ciosów. Ring to strategiczne pole bitwy, na którym zawodnicy mogą wybierać kąt ataku, zastawiać pułapki i przechytrzyć przeciwników dzięki sprytnym taktykom. Dlatego w grze „Undisputed” wprowadziliśmy kilka warstw mechaniki walki, zapewniających większą niż kiedykolwiek kontrolę, która pozwoli opanować tę sztukę do perfekcji.
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