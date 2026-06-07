Xbox Game Pass zapłonie od tych gier. Nowości z Xbox Games Showcase trafią do usługi

Aż 17 gier zaprezentowanych podczas Xbox Game Showcase trafi do Game Passa w dniu premiery.

Podczas Xbox Games Showcase 2026 Microsoft nie tylko zaprezentował szereg nowych produkcji, ale również potwierdził, że wiele z nich od pierwszego dnia będzie dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Tegoroczna prezentacja pokazała, że usługa pozostaje jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za ekosystemem Xbox, oferując dostęp do największych premier bez dodatkowych opłat w dniu debiutu.

Xbox Game Pass – aż 17 gier z Xbox Games Showcase do ogrania w ramach usługi Microsoftu

Na opublikowanej grafice znalazły się zarówno wysokobudżetowe produkcje od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i zupełnie nowe marki oraz projekty partnerów zewnętrznych. Wśród najgłośniejszych tytułów można znaleźć długo wyczekiwane przygody Marcusa Fenixa w Gears of War: E-Day, nową odsłonę serii Fable, remake pierwszego Halo zatytułowany Halo: Campaign Evolved czy zapowiedziane właśnie Spyro: A Realm Beyond.