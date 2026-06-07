Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass zapłonie od tych gier. Nowości z Xbox Games Showcase trafią do usługi

Radosław Krajewski
2026/06/07 20:39
0
0

Aż 17 gier zaprezentowanych podczas Xbox Game Showcase trafi do Game Passa w dniu premiery.

Podczas Xbox Games Showcase 2026 Microsoft nie tylko zaprezentował szereg nowych produkcji, ale również potwierdził, że wiele z nich od pierwszego dnia będzie dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Tegoroczna prezentacja pokazała, że usługa pozostaje jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za ekosystemem Xbox, oferując dostęp do największych premier bez dodatkowych opłat w dniu debiutu.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Xbox Game Pass – aż 17 gier z Xbox Games Showcase do ogrania w ramach usługi Microsoftu

Na opublikowanej grafice znalazły się zarówno wysokobudżetowe produkcje od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i zupełnie nowe marki oraz projekty partnerów zewnętrznych. Wśród najgłośniejszych tytułów można znaleźć długo wyczekiwane przygody Marcusa Fenixa w Gears of War: E-Day, nową odsłonę serii Fable, remake pierwszego Halo zatytułowany Halo: Campaign Evolved czy zapowiedziane właśnie Spyro: A Realm Beyond.

GramTV przedstawia:

W abonamencie pojawią się również takie produkcje jak Wo Long 2: Wings of Ember, State of Decay 3, Minecraft Dungeons 2 czy nowa gra z Senuą w roli głównej, która odchodzi od formuły Hellblade na rzecz pełnoprawnej przygodowej gry akcji. Showcase przyniósł także zapowiedzi wielu mniejszych, ale niezwykle interesujących projektów, które również zadebiutują w Game Passie.

Gry dostępne w Xbox Game Pass od dnia premiery:

  • 28 lipca 2026 - Halo: Campaign Evolved
  • 27 sierpnia 2026 - Resonance: A Plague Tale Legacy
  • 24 września 2026 - Valor Mortis
  • 29 września 2026 - Minecraft Dungeons 2
  • 6 października 2026 - Gears of War: E-Day
  • Wczesny 2027 - Wo Long 2: Wings of Ember
  • 18 lutego 2027 - Persona 4 Revival
  • 23 lutego 2027 - Fable
  • Marzec 2027 - Join Us
  • Wiosna 2027 - Spyro: A Realm Beyond
  • 2027 - Senua
  • 2027 - State of Decay 3
  • 2027 - Clockwork Revolution
  • 2027 - Bad Magpie
  • 2027 - Vivarium
  • 2027 - Magicians: The Devil's Deal
  • Brak daty premiery - Persona 6
Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Microsoft
Fable
Xbox Game Pass
usługa
Xbox
State of Decay 3
Persona 6
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Games Showcase
Xbox Series S
Clockwork Revolution
Gears of War: E-Day
Persona 4 Revival
Resonance: A Plague Tale Legacy
Valor Mortis
Halo: Campaign Evolved
Xbox Games Showcase 2026
Minecraft Dungeons 2
Wo Long 2: Wings of Ember
Senua
Magicians: The Devil’s Deal
Spyro: A Realm Beyond
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112