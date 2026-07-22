Fortnite x Persona 5 nadciąga? Gracze odkrywają ślady długo wyczekiwanej współpracy

Fortnite może wkrótce otrzymać jedną z najbardziej wyczekiwanych gamingowych współprac ostatnich lat. Według nowych przecieków na wyspę Epic Games mają zawitać bohaterowie Persona 5, a członkowie Phantom Thieves mogą wkrótce dołączyć do ogromnego grona gościnnych postaci w popularnym battle royale.

Joker i Phantom Thieves mogą trafić do Fortnite

Za przeciek odpowiada znany informator związany ze społecznością Fortnite – SamLeakss. Według jego doniesień crossover z Persona 5 ma pojawić się w 4. sezonie rozdziału 7 gry. Informacje te zostały następnie podchwycone przez kolejnego popularnego leakera, HYPEX-a, co zwiększyło zainteresowanie społeczności. Według przecieków nadchodzący sezon Fortnite może być mocno związany z tematyką gier wideo, a Persona 5 miałaby być jednym z głównych elementów tej inicjatywy.

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