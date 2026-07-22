Fortnite x Persona 5 nadciąga? Gracze odkrywają ślady długo wyczekiwanej współpracy

Fortnite może wkrótce otrzymać jedną z najbardziej wyczekiwanych gamingowych współprac ostatnich lat. Według nowych przecieków na wyspę Epic Games mają zawitać bohaterowie Persona 5, a członkowie Phantom Thieves mogą wkrótce dołączyć do ogromnego grona gościnnych postaci w popularnym battle royale.
Joker i Phantom Thieves mogą trafić do Fortnite
Za przeciek odpowiada znany informator związany ze społecznością Fortnite – SamLeakss. Według jego doniesień crossover z Persona 5 ma pojawić się w 4. sezonie rozdziału 7 gry. Informacje te zostały następnie podchwycone przez kolejnego popularnego leakera, HYPEX-a, co zwiększyło zainteresowanie społeczności. Według przecieków nadchodzący sezon Fortnite może być mocno związany z tematyką gier wideo, a Persona 5 miałaby być jednym z głównych elementów tej inicjatywy.
Wczytywanie ramki mediów.
Na ten moment nie wiadomo, jakie dokładnie elementy trafiłyby do gry. Możliwe są jednak klasyczne dodatki znane z wcześniejszych współprac Fortnite – między innymi skórki bohaterów, przedmioty kosmetyczne, emotki czy specjalne zadania. Część fanów zastanawia się, dlaczego Epic Games miałoby postawić właśnie na Persona 5, skoro w 2027 roku ma zadebiutować remake Persona 4 Revival.
GramTV przedstawia:
Według przecieków Persona ma pojawić się także w Rocket League, gdzie gracze mieliby otrzymać darmowe przedmioty inspirowane serią. Niektóre z tych elementów mogłyby później zostać wykorzystane również w Fortnite. Epic Games wielokrotnie łączyło swoje produkcje poprzez wspólne wydarzenia i kosmetyki, dlatego taki scenariusz nie byłby dużym zaskoczeniem.
Choć przeciek wzbudził ogromne emocje, należy pamiętać, że nie jest to oficjalna informacja. W przeszłości pojawiały się już podobne doniesienia dotyczące współpracy Fortnite z Personą, które ostatecznie się nie sprawdziły. Na korzyść obecnych plotek działa jednak fakt, że pochodzą one od kilku znanych osób zajmujących się przeciekami Fortnite.
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