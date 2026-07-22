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Fortnite x Persona 5 nadciąga? Gracze odkrywają ślady długo wyczekiwanej współpracy

Mikołaj Berlik
2026/07/22 14:30
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To będzie kolejny collab Epic Games?

Fortnite może wkrótce otrzymać jedną z najbardziej wyczekiwanych gamingowych współprac ostatnich lat. Według nowych przecieków na wyspę Epic Games mają zawitać bohaterowie Persona 5, a członkowie Phantom Thieves mogą wkrótce dołączyć do ogromnego grona gościnnych postaci w popularnym battle royale.

Persona
Persona

Joker i Phantom Thieves mogą trafić do Fortnite

Za przeciek odpowiada znany informator związany ze społecznością Fortnite – SamLeakss. Według jego doniesień crossover z Persona 5 ma pojawić się w 4. sezonie rozdziału 7 gry. Informacje te zostały następnie podchwycone przez kolejnego popularnego leakera, HYPEX-a, co zwiększyło zainteresowanie społeczności. Według przecieków nadchodzący sezon Fortnite może być mocno związany z tematyką gier wideo, a Persona 5 miałaby być jednym z głównych elementów tej inicjatywy.

Wczytywanie ramki mediów.

Na ten moment nie wiadomo, jakie dokładnie elementy trafiłyby do gry. Możliwe są jednak klasyczne dodatki znane z wcześniejszych współprac Fortnite – między innymi skórki bohaterów, przedmioty kosmetyczne, emotki czy specjalne zadania. Część fanów zastanawia się, dlaczego Epic Games miałoby postawić właśnie na Persona 5, skoro w 2027 roku ma zadebiutować remake Persona 4 Revival.

GramTV przedstawia:

Według przecieków Persona ma pojawić się także w Rocket League, gdzie gracze mieliby otrzymać darmowe przedmioty inspirowane serią. Niektóre z tych elementów mogłyby później zostać wykorzystane również w Fortnite. Epic Games wielokrotnie łączyło swoje produkcje poprzez wspólne wydarzenia i kosmetyki, dlatego taki scenariusz nie byłby dużym zaskoczeniem.

Choć przeciek wzbudził ogromne emocje, należy pamiętać, że nie jest to oficjalna informacja. W przeszłości pojawiały się już podobne doniesienia dotyczące współpracy Fortnite z Personą, które ostatecznie się nie sprawdziły. Na korzyść obecnych plotek działa jednak fakt, że pochodzą one od kilku znanych osób zajmujących się przeciekami Fortnite.

Źródło:https://gamerant.com/fortnite-x-persona-collab-leaked/

Tagi:

News
Epic Games
Fortnite
Epic
Persona 5
współpraca
Persona
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112