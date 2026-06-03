Xbox Game Pass ujawnia pierwszą połowę czerwca. Wielki hit wraca od abonamentu

Microsoft przedstawił listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie czerwca.

Oferta na najbliższe tygodnie obejmuje zarówno produkcje niezależne, jak i większe marki. Szczególną uwagę przyciągają powrót Persona 5 Royal oraz debiutujący w abonamencie Starseeker: Astroneer Expeditions.

Wśród nowych tytułów wyróżnia się przede wszystkim Starseeker: Astroneer Expeditions, który rozwija uniwersum Astroneer i stawia na kooperacyjną eksplorację kosmosu. Z kolei Persona 5 Royal ponownie trafia do biblioteki usługi po wcześniejszej obecności w abonamencie Microsoftu.

Posiadacze Game Pass Ultimate otrzymają również dostęp do 10-godzinnej wersji próbnej EA Sports UFC 6 od 12 czerwca w ramach EA Play. Postępy z testów będzie można przenieść do pełnej wersji gry po zakupie.