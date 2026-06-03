Xbox Game Pass ujawnia pierwszą połowę czerwca. Wielki hit wraca od abonamentu

Microsoft przedstawił listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie czerwca.
Oferta na najbliższe tygodnie obejmuje zarówno produkcje niezależne, jak i większe marki. Szczególną uwagę przyciągają powrót Persona 5 Royal oraz debiutujący w abonamencie Starseeker: Astroneer Expeditions.
Nowe gry w Xbox Game Pass – czerwiec 2026
Najbliższe dni przyniosą następujące premiery:
Herdling – 4 czerwca
Total Chaos – 4 czerwca
Solarpunk – 8 czerwca (premiera w Game Pass)
Undisputed – 8 czerwca
Persona 5 Royal – 9 czerwca
Beastro – 11 czerwca
Frog Sqwad – 11 czerwca
Starseeker: Astroneer Expeditions – 11 czerwca (premiera w Game Pass)
Junkster – 16 czerwca (premiera w Game Pass)
Wśród nowych tytułów wyróżnia się przede wszystkim Starseeker: Astroneer Expeditions, który rozwija uniwersum Astroneer i stawia na kooperacyjną eksplorację kosmosu. Z kolei Persona 5 Royal ponownie trafia do biblioteki usługi po wcześniejszej obecności w abonamencie Microsoftu.
Posiadacze Game Pass Ultimate otrzymają również dostęp do 10-godzinnej wersji próbnej EA Sports UFC 6 od 12 czerwca w ramach EA Play. Postępy z testów będzie można przenieść do pełnej wersji gry po zakupie.
GramTV przedstawia:
Microsoft przygotował także bonus do Tom Clancy's Rainbow Six Siege, obejmujący zestaw kosmetyczny dla operatora Blitz.
W połowie miesiąca z biblioteki Xbox Game Pass zniknie pięć produkcji:
Jurassic World Evolution 2
Lost in Random: The Eternal Die
Scott Pilgrim vs. The World
Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Osoby zainteresowane tymi tytułami mają jeszcze kilkanaście dni na ich ukończenie lub zakup ze zniżką dla abonentów.