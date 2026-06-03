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Xbox Game Pass ujawnia pierwszą połowę czerwca. Wielki hit wraca od abonamentu

Mikołaj Berlik
2026/06/03 15:40
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Microsoft przedstawił listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie czerwca.

Oferta na najbliższe tygodnie obejmuje zarówno produkcje niezależne, jak i większe marki. Szczególną uwagę przyciągają powrót Persona 5 Royal oraz debiutujący w abonamencie Starseeker: Astroneer Expeditions.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Nowe gry w Xbox Game Pass – czerwiec 2026

Najbliższe dni przyniosą następujące premiery:

  • Herdling – 4 czerwca
  • Total Chaos – 4 czerwca
  • Solarpunk – 8 czerwca (premiera w Game Pass)
  • Undisputed – 8 czerwca
  • Persona 5 Royal – 9 czerwca
  • Beastro – 11 czerwca
  • Frog Sqwad – 11 czerwca
  • Starseeker: Astroneer Expeditions – 11 czerwca (premiera w Game Pass)
  • Junkster – 16 czerwca (premiera w Game Pass)

Wśród nowych tytułów wyróżnia się przede wszystkim Starseeker: Astroneer Expeditions, który rozwija uniwersum Astroneer i stawia na kooperacyjną eksplorację kosmosu. Z kolei Persona 5 Royal ponownie trafia do biblioteki usługi po wcześniejszej obecności w abonamencie Microsoftu.

Posiadacze Game Pass Ultimate otrzymają również dostęp do 10-godzinnej wersji próbnej EA Sports UFC 6 od 12 czerwca w ramach EA Play. Postępy z testów będzie można przenieść do pełnej wersji gry po zakupie.

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W połowie miesiąca z biblioteki Xbox Game Pass zniknie pięć produkcji:

  • Jurassic World Evolution 2
  • Lost in Random: The Eternal Die
  • Scott Pilgrim vs. The World
  • Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Osoby zainteresowane tymi tytułami mają jeszcze kilkanaście dni na ich ukończenie lub zakup ze zniżką dla abonentów.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/06/03/xbox-game-pass-june-2026-wave-1/

Tagi:

News
Xbox Game Pass
Persona 5
Xbox
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112