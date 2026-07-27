Baldur’s Gate 3 otrzymało kamerę zza pleców. Ten mod całkowicie zmienia sposób rozgrywki

Baldur’s Gate 3 doczekało się kolejnej imponującej modyfikacji.
Choć Baldur’s Gate 3 od premiery oferuje kamerę izometryczną, nowa modyfikacja pozwala spojrzeć na świat Faerunu z zupełnie innej perspektywy. Po zainstalowaniu moda kamera pozostaje tuż za plecami kontrolowanej postaci, zapewniając klasyczny widok TPP przez większość czasu.
Baldur’s Gate 3 – kamera stale podąża za bohaterem
W niektórych sytuacjach – takich jak celowanie zaklęciami, wykonywanie skoków i interakcje z obiektami kamera automatycznie przełącza się na standardowy widok gry. Po zakończeniu akcji błyskawicznie wraca do ustawienia zza pleców. Autor zadbał również o kilka dodatkowych usprawnień zwiększających immersję.
Mod oferuje dynamiczne pole widzenia – podczas biegu kamera stopniowo oddala się od bohatera, dzięki czemu ruch sprawia wrażenie szybszego i bardziej naturalnego. Nie zabrakło także automatycznej regulacji wysokości kamery. Zmienia się ona podczas kucania i wstawania, a także dostosowuje swoje położenie do wzrostu wybranej postaci, dzięki czemu widok pozostaje komfortowy niezależnie od rasy czy budowy bohatera.
Twórca moda rekomenduje korzystanie z kontrolera, który najlepiej współgra z nowym sposobem prezentacji rozgrywki. Jednocześnie podkreśla, że modyfikacja działa również bez problemów przy sterowaniu myszką i klawiaturą.
Ten mod stanowi ulepszoną wersję modyfikacji „Native Camera Tweaks” autorstwa Ersh. Zachowuje on wszystkie funkcje oryginalnego modu, dodając jednocześnie dedykowany przełącznik umożliwiający przejście do nowoczesnego widoku z perspektywy trzeciej osoby „przez ramię”, w którym kamera pozostaje blisko przylegająca do postaci.
W tym trybie „przez ramię” kamera utrzymuje stałą odległość, aby zachować bliską perspektywę. Podczas wykonywania czynności w trakcie rozgrywki, takich jak celowanie zaklęciami, skakanie lub sprawdzanie otoczenia, kamera tymczasowo przełącza się z powrotem do normalnego widoku, a po zakończeniu czynności automatycznie powraca do trybu „przez ramię”.
GramTV przedstawia:
Nowa kamera nie zmienia mechanik Baldur’s Gate 3, ale pozwala spojrzeć na jedną z najlepiej ocenianych gier RPG ostatnich lat z zupełnie nowej perspektywy. Modyfikacja jest dostępna oczywiście wyłącznie na PC.
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