Baldur’s Gate 3 otrzymało kamerę zza pleców. Ten mod całkowicie zmienia sposób rozgrywki

W niektórych sytuacjach – takich jak celowanie zaklęciami, wykonywanie skoków i interakcje z obiektami kamera automatycznie przełącza się na standardowy widok gry. Po zakończeniu akcji błyskawicznie wraca do ustawienia zza pleców. Autor zadbał również o kilka dodatkowych usprawnień zwiększających immersję.

Choć Baldur’s Gate 3 od premiery oferuje kamerę izometryczną, nowa modyfikacja pozwala spojrzeć na świat Faerunu z zupełnie innej perspektywy. Po zainstalowaniu moda kamera pozostaje tuż za plecami kontrolowanej postaci, zapewniając klasyczny widok TPP przez większość czasu.

Mod oferuje dynamiczne pole widzenia – podczas biegu kamera stopniowo oddala się od bohatera, dzięki czemu ruch sprawia wrażenie szybszego i bardziej naturalnego. Nie zabrakło także automatycznej regulacji wysokości kamery. Zmienia się ona podczas kucania i wstawania, a także dostosowuje swoje położenie do wzrostu wybranej postaci, dzięki czemu widok pozostaje komfortowy niezależnie od rasy czy budowy bohatera.

Twórca moda rekomenduje korzystanie z kontrolera, który najlepiej współgra z nowym sposobem prezentacji rozgrywki. Jednocześnie podkreśla, że modyfikacja działa również bez problemów przy sterowaniu myszką i klawiaturą.