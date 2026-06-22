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Patrzcie, jak ten pad jeździ! Steam Controller niczym zdalnie sterowany samochód

Maciej Petryszyn
2026/06/22 09:00
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Od kilku tygodni Steam Controller jest już obecny na rynku. Nic więc dziwnego, że społeczność próbuje testować możliwości pada.

To znaczy… “Jest na rynku” to pewna przesada, bo przecież nie każdemu udało się przechytrzyć scalperów. Ale nie o tym mowa.

Steam Controller
Steam Controller

Dla jednych do tylko Steam Controller, dla innych… zdalnie sterowany pojazd

Zamiast tego zwrócimy uwagę na szalony pomysł twórcy kryjącego się pod nickiem Very Lazy Pixels. Ten postanowił przekształcić swój Steam Controller w swoisty zdalnie sterowany pojazd. I jak pomyślał, tak zrobił. W efekcie powstała strona internetowa, za pośrednictwem której możemy rozpocząć jazdę – jazdę kontrolerem po biurku. Wystarczy sparować Steam Controller, umieścić go na płaskiej powierzchni, wejść na rzeczoną stronę i wybrać tam swoje urządzenie oraz na koniec wybrać “Connect”. Od tego momentu możemy za pomocą klawiszy WSAD wyruszyć w podróż, jakiej świat nie widział.

Jak to możliwe? Wszystko dzięki silnikom haptycznym, które wbudowano w pada. Te, jak się okazuje, poprzez pulsowanie generują siłę dostateczną, by wprawić Steam Controller w ruch. Nie jest to pierwsza ciekawostka odkryta przez graczy w związku z nowym urządzeniem od Valve. Już kilka tygodni temu społeczność zauważyła, iż kontroler potrafi… krzyczeć. W praktyce jeżeli upuścimy go z około 90 cm, pad może wydać z siebie Krzyk Wilhelma – ikoniczny filmowy efekt, nagrany jeszcze w latach 50. i wykorzystany potem w niezliczonej ilości produkcji. W tym wypadku również główną rolę odgrywają silniki haptyczne.

GramTV przedstawia:

Cały pierwszy rzut Steam Controllerów wyprzedał się na pniu, również za sprawą scalperów. Z tego też powodu Valve przed kolejnymi rzutami zapowiedziało daleko idące zmiany w rezerwowaniu dla siebie sprzętu. Kłopot w tym, że ci, którym dotychczas nie udało się nabyć swojego egzemplarza, być może będą musieli poczekać aż do 2027 roku.

Źródło:https://twistedvoxel.com/steam-controller-can-be-driven-like-remote-controlled-car/

Tagi:

Tech
Steam
Valve
kontroler
ciekawostki
Steam Controller
Ciekawostka
haptyka
Szaleńcy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112