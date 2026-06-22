Patrzcie, jak ten pad jeździ! Steam Controller niczym zdalnie sterowany samochód

Od kilku tygodni Steam Controller jest już obecny na rynku. Nic więc dziwnego, że społeczność próbuje testować możliwości pada.

To znaczy… “Jest na rynku” to pewna przesada, bo przecież nie każdemu udało się przechytrzyć scalperów. Ale nie o tym mowa.

Dla jednych do tylko Steam Controller, dla innych… zdalnie sterowany pojazd

Zamiast tego zwrócimy uwagę na szalony pomysł twórcy kryjącego się pod nickiem Very Lazy Pixels. Ten postanowił przekształcić swój Steam Controller w swoisty zdalnie sterowany pojazd. I jak pomyślał, tak zrobił. W efekcie powstała strona internetowa, za pośrednictwem której możemy rozpocząć jazdę – jazdę kontrolerem po biurku. Wystarczy sparować Steam Controller, umieścić go na płaskiej powierzchni, wejść na rzeczoną stronę i wybrać tam swoje urządzenie oraz na koniec wybrać “Connect”. Od tego momentu możemy za pomocą klawiszy WSAD wyruszyć w podróż, jakiej świat nie widział.