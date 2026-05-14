Nie upuść swojego Steam Controllera. Bo zacznie krzyczeć

Steam Controller trafił już w ręce pierwszych nabywców. Ci mają więc szansę, by samodzielnie ocenić, czy wycena Valve jest zgodna z faktyczną wartością pada.

Przy tym wszystkim na jaw wyszedł pewien easter egg. Teraz nie ulega już wątpliwości, że warto było zapłacić te niewiele ponad 400 zł.

Krzyk Wilhelma w Steam Controllerze

Okazuje się, że nasz Steam Controller nie do końca lubi, gdy się go upuszcza. To znaczy, żaden sprzęt tego nie lubi, ale pad od Valve wyraźnie daje to do zrozumienia. Czasami, gdy wypadnie nam z rąk z większej wysokości, kontroler… wyda z siebie krzyk. A konkretnie, będzie to ikoniczny Krzyk Wilhelma – ikoniczny filmowy, nagrany jeszcze w latach 50. Efekt ten trafił potem do niezliczonej ilości filmów i był obecny np. w Gwiezdnych Wojnach, Indiana Jonesie, Władcy Pierścieni czy Planecie Małp. Korzystali z niego również twórcy gier, takich jak choćby Red Dead Redemption i Grand Theft Auto. Z pewnością każdy słyszał go przynajmniej raz w życiu.