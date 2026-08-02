Nie Halo, nie Palworld. Steam ma nowego króla sprzedaży, który zaskoczył graczy

Na szczycie listy bestsellerów Steama doszło do niespodziewanej zmiany. Nowa produkcja wyprzedziła największe hity ostatnich tygodni, choć zaledwie kilka dni temu mało kto spodziewał się takiego scenariusza.

Ranking najlepiej sprzedających się gier na Steamie ponownie przyniósł niespodziankę. Po krótkim okresie dominacji Halo: Campaign Evolved oraz Palworld na pierwsze miejsce wskoczył Mistfall Hunter – nowy przedstawiciel gatunku extraction RPG, który w błyskawicznym tempie zdobył zainteresowanie pecetowych graczy. Mroczne fantasy podbija Steama Za Mistfall Hunter odpowiada studio Bellring Games. To utrzymana w klimacie mrocznego fantasy sieciowa gra akcji z elementami RPG i mechaniką extraction. Gracze przemierzają niebezpieczne lokacje, walczą z potworami i innymi uczestnikami rozgrywki, zdobywają cenny ekwipunek, a następnie próbują bezpiecznie opuścić mapę. Każda wyprawa wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ śmierć oznacza utratę zdobytych przedmiotów.

Gra kosztuje obecnie 89,99 zł, natomiast do 10 sierpnia można kupić ją w promocyjnej cenie 80,99 zł. Produkcja jest również dostępna bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu PC Game Pass. Obecnie za Mistfall Hunter w zestawieniu sprzedaży znajdują się kolejno Halo: Campaign Evolved, Palworld, Marvel’s Spider-Man 2, Corsair Cove oraz Baldur’s Gate 3. Oczywiście, jeśli uwzględnić gry free-to-play, na czele zestawienia wciąż znajdują się Counter-Strike 2 i Dota 2. Wśród płatnych produkcji nowym liderem został jednak Mistfall Hunter.

GramTV przedstawia:

Pierwsze opinie graczy są jednak dość zróżnicowane. Na Steamie produkcja posiada obecnie ocenę w większości pozytywne oceny, co przekłada się na około 72% pozytywnych recenzji. Użytkownicy chwalą przede wszystkim satysfakcjonującą rozgrywkę, klimat i duży potencjał gry, ale jednocześnie wskazują na problemy z optymalizacją oraz kontrowersyjne ograniczenia dotyczące zabawy w pojedynkę. Twórcy poinformowali, że w ciągu pierwszej doby Mistfall Hunter przyciągnęło ponad 100 tysięcy graczy, a kolejne aktualizacje – w tym poprawiające wydajność – są już przygotowywane. Teraz największym wyzwaniem będzie utrzymanie zainteresowania graczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









