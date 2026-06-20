Czekasz na Steam Controller? To możesz czekać aż do... 2027 roku

Tym razem ma to być rzut wolny od scalperów. Stąd kilka ograniczeń, które Valve wprowadziło.

Kiedy kolejne rzuty Steam Controllera? Możliwy nawet 2027 rok

Przypomnijmy, że wiele z padów, które były sprzedawane bezpośrednio przez Valve, szybko trafiło na serwisy aukcyjne. Oczywiście z kilkukrotną cenową przebitką. Tymczasem zwyczajni użytkownicy, liczący na Steam Controller na użytek własny, musieli nierzadko obejść się smakiem. Krótko po tym wydarzeniu producent zapowiedział kolejne rzuty. Tym razem jednak każdy z zainteresowanych, który jeszcze nie nabył steamowego kontrollera, mógł zapisać się do kolejki rezerwacyjnej. Miejsce w niej oznaczało, iż dany osoba nabywa prawa do kupienia dokładnie jednego egzemplarza sprzętu. Ale dopiero w momencie, gdy przyjdzie jej kolei. Teraz na oficjalnej stronie Steama pojawiło się nowe ogłoszenie.