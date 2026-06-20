Czekasz na Steam Controller? To możesz czekać aż do... 2027 roku

Podczas majowej premiery Steam Controller rozszedł się praktycznie na pniu. Oczekiwania na kolejny rzut trwają.
Tym razem ma to być rzut wolny od scalperów. Stąd kilka ograniczeń, które Valve wprowadziło.
Kiedy kolejne rzuty Steam Controllera? Możliwy nawet 2027 rok
Przypomnijmy, że wiele z padów, które były sprzedawane bezpośrednio przez Valve, szybko trafiło na serwisy aukcyjne. Oczywiście z kilkukrotną cenową przebitką. Tymczasem zwyczajni użytkownicy, liczący na Steam Controller na użytek własny, musieli nierzadko obejść się smakiem. Krótko po tym wydarzeniu producent zapowiedział kolejne rzuty. Tym razem jednak każdy z zainteresowanych, który jeszcze nie nabył steamowego kontrollera, mógł zapisać się do kolejki rezerwacyjnej. Miejsce w niej oznaczało, iż dany osoba nabywa prawa do kupienia dokładnie jednego egzemplarza sprzętu. Ale dopiero w momencie, gdy przyjdzie jej kolei. Teraz na oficjalnej stronie Steama pojawiło się nowe ogłoszenie.
Na pewno budujące jest zapewnienie, że to dopiero początek i Valve nie zamierza bynajmniej zaprzestawać produkcji:
Gdy w zeszłym miesiącu wydaliśmy Steam Controller, szybko zaobserwowaliśmy, że początkowe zapotrzebowanie przerosło nasze oczekiwania. Przełączenie się na system rezerwacji w jakimś stopniu uśmierzyło (mamy nadzieję) bolączki po stronie klientów, a dla nas było także pomocne w dalszym planowaniu i próbach udostępnienia jak największej liczby egzemplarzy tak szybko, jak to tylko możliwe.
Nie planujemy zaprzestania produkcji Steam Controllera. Jednak przyglądając się temu, jak ma się obecny popyt do liczby egzemplarzy, które zgodnie z naszą wiedzą jesteśmy w stanie wyprodukować do końca roku, chcielibyśmy w jak największym stopniu kreować oczekiwania dotyczące przedziałów czasowych, w których ludzie otrzymają swoje zamówienia.
Od dzisiaj strona Steam Controllera będzie wyświetlać wam ramy czasowe, w których możecie spodziewać się otrzymania e-maila dotyczącego zamówienia – na podstawie tego, kiedy zarezerwowaliście produkt.
GramTV przedstawia:
I wszystko fajnie, chociaż zaprezentowane przez Steama okienka czasowe są… mało przyjemne. Szczęśliwcy, którzy najszybciej zajęli swoje miejsce w kolejce rezerwacyjnej, powinni dorwać swojego Steam Controllera już we wrześniu 2026 roku. Osoby mające nieco mniej szczęścia mogą natomiast sprawić sobie lub komuś udany prezent pod choinkę, bo w ich wypadku mowa o grudniu 2026 roku. Co zaś się tyczy osób, które z tego czy innego powodu dokonały rezerwacji znacznie później… Cóż, pozostaje czekanie do roku 2027 roku. Do kiedy konkretnie? Nie wiadomo, bo iinformacje o dokładnym terminie pojawią się dopiero za jakiś czas.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!